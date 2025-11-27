Herido por un disparo un hombre en Burgos: una mujer también ha sido trasladada al hospital tras golpearse en la cabeza

Un hombre de 47 años ha resultado herido tras recibir un disparo de otro hombre esta tarde en Burgos.

Varias llamadas a las 20:49 horas alertaban al 112 de la agresión a la altura del número 165 de la calle Vitoria de la capital burgalesa.

El Servicio de Emergencias avisó a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Sacyl, que envió una UVI móvil al lugar para atender al herido, que ha sido trasladado en la UVI móvil de Emergencias Sanitarias al hospital de Burgos.

Además, el 112 ha informado de que se ha atendido también a una mujer de 50 años quien ha recibido un empujón y ha caído al suelo, golpeándose en la cabeza. La mujer ha sido trasladada también al hospital en una ambulancia de soporte vital básico.