Construcciones ilegales invaden zonas protegidas de las Riberas del Arlanzón: hay dos personas investigadas

Una operación conjunta del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil y de los agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León ha finalizado con la investigación de dos personas, de 30 y 36 años, como presuntas autoras de delitos contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente.

Además, ambos han sido denunciados administrativamente por las numerosas infracciones detectadas.

La intervención se inició cuando agentes del Servicio Territorial de Medio Ambiente observaron, en el interior de una parcela vallada situada en una localidad del Alfoz de Burgos, varias construcciones habitables presuntamente ilegales.

Tras la inspección de la finca, realizada junto con efectivos del SEPRONA y en presencia de los moradores, los agentes localizaron un total de diez estructuras: edificaciones de obra y contenedores tipo panel sándwich colocados sobre cimentación de pilotes de hormigón.

Las construcciones, que ocupaban más de 240 metros cuadrados, estaban acondicionadas para un uso residencial continuo. En su interior se distribuían habitaciones, un taller, trastero, merendero y una sala destinada a sistemas de calefacción, entre otros espacios de uso doméstico.

Pese a su evidente acondicionamiento para vivienda, la parcela carecía de cualquier suministro municipal básico, como agua potable, red eléctrica o conexión a un colector de aguas residuales. Las investigaciones confirmaron además que ninguna de las construcciones contaba con licencia de obra o autorización administrativa.

Las consultas realizadas por los agentes revelaron que la finca está clasificada como suelo rústico de protección natural, una categoría que prohíbe este tipo de edificaciones.

Asimismo, toda la parcela se encuentra dentro del perímetro de la Zona de Especial Conservación (ZEC) Riberas del Río Arlanzón y afluentes, un espacio protegido por su valor ambiental.

Ante la gravedad de las infracciones, se formularon diversas actas de denuncia y se instruyeron diligencias por los presuntos delitos cometidos. Toda la documentación, junto con los investigados, ha sido remitida a los Juzgados de Burgos para la continuación del procedimiento.