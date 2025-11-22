Medina de Pomar, historia, arte y vida: el destino imprescindible para disfrutar del otoño en Las Merindades

Hay que pasear por las calles del casco histórico Medina de Pomar para descubrir el arte de sus edificios.

En el centro de la comarca de Las Merindades y rodeada de los colores del otoño, se encuentra Medina de Pomar, una ciudad que es historia, arte y vida.

Pasear por su casco histórico es volver al pasado, a una época medieval con calles estrechas, barrios judíos y recintos amurallados. La Ruta de las Manzanas o el Museo a Cielo Abierto son reclamos importantes.

El visitante debe recorrer las calles del casco histórico para descubrir la cantidad de arte que guardan las paredes y fachadas de los edificios.

En un lugar donde la nobleza tuvo tanto poder no pueden faltar las edificaciones de carácter religioso, como las iglesias de Santa Cruz, Nuestra Señora del Rosario, San Pedro o el Monasterio de Santa Clara, que alberga en su museo obras de arte y reliquias religiosas. Destaca el Cristo Yacente de Gregorio Fernández.

Más de 700 años de historia y una comunidad activa de Clarisas cuida de esta joya, donde se pueden comprar dulces elaborados por las monjas de clausura.

A escasos metros del monasterio se encuentra la ermita de San Millán, actual Centro de Interpretación del Arte Románico de Las Merindades, el cual pertenece desde hace algo más de un año a la Red de Museos Vivos, hecho que permite visitarlo los 365 días del año a través de una reserva en museosvivos.com

El legado de los Condestables

El perfil de Medina de Pomar está coronado por las imponentes Torres del Alcázar de los Condestables de Castilla, levantado a finales del siglo XIV. Hoy, este histórico edificio acoge el Museo Histórico de Las Merindades (MHM), donde se custodia la memoria de la comarca y donde el arte contemporáneo también tiene su espacio.

Este otoño-invierno, el Museo se convierte en un punto de referencia cultural gracias a la exposición “Cuentos que visten ciencia”, de Rosana Largo, que podrá visitarse del 7 de noviembre al 25 de enero de 2026.

Medina de Pomar es un excelente destino de otoño, estación en torno a la cual giran numerosas actividades.

Una propuesta singular que une arte, literatura infantil y divulgación científica a través de vestidos-cuadro inspirados en cuentos clásicos y mujeres científicas.

Durante el mes de diciembre y coincidiendo con la temporada navideña, el MHM volverá a ser escenario de otra exposición: el belén monumental de Javier Gómez Pérez, creador del entrañable “Belén del abuelo Javier” que ya maravilló al público en las navidades de 2021.

Naturaleza, gastronomía y deporte

Medina de Pomar está ubicada en una comarca que puede presumir de su riqueza natural y paisajística, también en otoño, cuando todo se tiñe de amarillos, rojos y ocres. La Vía Verde del Santander-Mediterráneo, por la que ya pasean y circulan andarines y ciclistas, pasa por la antigua estación de tren, cosiendo varios pueblos de la comarca.

De igual forma, Medina está unida con sus pedanías y barrios mediante una red de senderos de Pequeño y Gran Recorrido (PR y GR).

Recorren los montes y valles de los pueblos que conforman el municipio de Medina y, en su conjunto, permiten contemplar y admirar la diversidad de recursos tanto naturales como patrimoniales y antropológicos desde las perspectivas más inéditas, también de la multitud de cultivos que dan prueba de que los productos de la huerta forman parte de la gastronomía del lugar con la lechuga de Medina como reina.

Aunque el calendario anual tiene marcadas fechas importantes como la Semana Santa, San Isidro, Noche en Blanco, las fiestas del Rosario o la recreación histórica del paso del Emperador Carlos V, no hay fin de semana en el que no haya algo que hacer, ver o visitar en la ciudad.

En noviembre destacan los conciertos de Santa Cecilia en una ciudad en donde la música es pieza clave de su vida cultural.

Fechas importantes: