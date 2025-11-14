Medina de Pomar, el pueblo burgalés que quiere iluminar la Navidad con Ferrero Rocher: "Si ganamos, ganamos todos"

Medina de Pomar, en la provincia de Burgos, quiere brillar más que nunca estas navidades. Es uno de los 17 pueblos participantes en la 12ª edición del concurso ‘Juntos brillamos más’ de Ferrero Rocher que promete una iluminación espectacular para el ganador.

La localidad burgalesa ha sido la elegida para representar a nuestra Comunidad, un reconocimiento que convierte a la localidad en embajadora del patrimonio, las tradiciones y el espíritu de toda Castilla y León.

“Estamos en las dos partes, tanto en Intur como en ARPA. Por un lado, en la segunda, dentro de la Red de Conjuntos Históricos, para promocionar nuestro municipio y también por ese concurso de Ferrero Rocher para conseguir votos. Si Medina de Pomar gana, ganamos todos”, ha asegurado la concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Medina de Pomar, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Nerea González ha añadido que si gana su municipio “ganan Las Merindades, gana Burgos y Castilla y León” en un concurso en el que la organización contactó con el Ayuntamiento para “transmitirles que estaban seleccionados para participar en el certamen”.

“Eso fue un orgullo para nosotros. Desde ese momento nos propusimos que toda Castilla y León nos votara. Es muy complicado, pero fuimos de lo más pequeño a lo más grande haciendo campaña en Medina de Pomar, en la Comarca y en la provincia, estaremos en el stand de la Diputación haciendo una presentación”, nos explica la concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Medina de Pomar.

Captar la atención de la Comunidad quieren hacerlo a través de esta Red de Conjuntos Históricos. Y ahí está la localidad burgalesa vendiendo sus bondades y mirando a ese Concurso de Ferrero Rocher.

“Promoción y revitalizar la economía local”

Nerea González ha afirmado que, con acciones como esta quieren “revitalizar la economía local, a través de la promoción” también para dar a conocer sus calles con ese encanto patrimonial y cultural.

“Contamos con algo más de 6.000 habitantes. La gente no viene una semana para estar en Medina de Pomar, pero puede estar dos aquí, otros dos en Oña, dos en Frías… estamos muy contentos porque todo el mundo se ha volcado y vamos juntos de la mano”, ha añadido la edil.

El concurso de Ferrero Rocher

El formato del concurso de Ferrero Rocher este año ha cambiado y son un total de 17 municipios, uno por comunidad autónoma, los que participan en el mismo. A finales de noviembre, el día 23, pasarán un total de cinco a la siguiente fase.

“Sabemos que es muy complicado llegar a la final. Hay pueblos muy conocidos, pero pasar a la segunda fase es una gran promoción y un impulso al turismo de la localidad y comarca. Ese es el reto, pasar a la siguiente fase e ir poco a poco”, añade nuestra entrevistada.

En caso de ganar, fiesta y que el municipio se ilumine gracias a Ferrero Rocher “sería un sueño”. Será a mediados de diciembre cuando se sepa cuál es la localidad que se lleva el gato al agua.

Ojalá sea Medina de Pomar.