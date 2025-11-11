Ana (26) se hace viral en TikTok por vivir en Aranda de Duero y trabajar en Madrid: "Es una odisea, con un tren no pasaba"

Ana Lucas Antolín (26 años) se ha hecho viral en TikTok en las últimas semanas. Todo, desde que comenzó a narrar su odisea para llegar los martes, desde Aranda de Duero (Burgos), localidad en la que vive con su pareja, hasta Madrid.

Como cuenta en el vídeo que adjuntamos en este escrito, y confiesa, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, se levanta a las 5:00 horas de la mañana para llegar a las 9:00 horas a su puesto de trabajo.

“Quiero reivindicar el tren Burgos-Aranda-Madrid. Mi viaje es una odisea, con un tren no pasaba. Es un servicio indispensable. En 50 minutos llegaríamos de Aranda a Madrid. Reduciría el tiempo claramente, que es lo más valioso en la vida”, afirma.

Conocemos al detalle su historia y el periplo que tiene que completar para llegar a su puesto de trabajo cada martes.

Ana y el comienzo de su odisea trabajando en Madrid

Ana nace en Palencia. Tiene 26 años y es periodista. En la actualidad trabaja en una Consultora de Ingeniería en la capital de España, llevando la comunicación en uno de los proyectos de la misma y vive en Aranda de Duero, una villa burgalesa con más de 30.000 habitantes.

“Soy una chica a la que siempre le ha gustado socializar, hablar, leer… la comunicación, vaya. Una persona normal con sus hobbies y su vida. Me encanta leer, la moda, el maquillaje y pasar tiempo con mis amigas”, explica en declaraciones a este periódico.

Tras completar sus estudios como periodista conoció, en el año 2021, a un chico en Aranda de Duero con el comenzó una relación. En principio, a distancia.

“En Madrid, comencé trabajando de becaria durante un año y medio, llevando la comunicación interna de una empresa y una revista. Después, encontré el trabajo en el que estoy actualmente, en una Consultora de Ingeniería, llevando la comunicación de uno de sus proyectos desde hace dos años. Cuando llevaba tres meses allí, tuve problemas con el piso en el que vivía en la capital de España y tuve que volver a Palencia”, nos explica Ana.

Teletrabaja tres días a la semana, pero los martes y los miércoles tiene que acudir de forma presencial a la oficina. Cuando vivía en Palencia, cogía el AVE a las 7:20 y llegaba a Chamartín a las 8:40. Sin embargo, en junio de 2024 se fue a vivir con su novio a Aranda de Duero y la cosa ha cambiado.

Viral en TikTok y su odisea

Nuestra entrevistada se ha convertido en viral en TikTok compartiendo su odisea. Su viaje desde que se levanta de la cama en Aranda de Duero a las 5:00 horas y hasta que llega a Madrid a las casi 9:00.

Nos confiesa que “no se esperaba la repercusión” que han tenido sus vídeos y que, en un principio, “lo grabó por grabar” pero que al ver que contaba con “muchas visualizaciones y comentarios” lo hace cada martes.

Ana explica en TikTok su odisea para llegar hasta Madrid desde Aranda de Duero

“Al principio, cuando me instalé en Aranda de Duero, volvía los lunes por la noche a Palencia para coger el AVE a Madrid los martes. Los miércoles volvía en bus rumbo a casa. En diciembre de 2024, el Ayuntamiento recogió firmas para que un autobús saliera, rumbo a Madrid a las 6:00. Se consiguió en enero de 2025 y lo comencé a usar”, nos explica la joven.

Se levanta a las 5:00. Sale de casa a las 5:30 horas rumbo a la estación de autobuses de la localidad burgalesa. A las 6 parte el bus rumbo a Madrid para llegar a las 8:10 horas. Después, un autobús sustitutivo por los problemas de metro que sufre la capital de España para llegar a las casi 09:00 a su trabajo.

“Es una odisea. Los martes, cuando salgo de trabajar, voy a casa de una amiga a dormir o donde mi primo, para acudir al trabajo, de forma presencial, también los miércoles. Son dos días. Cuando dejé el piso de Madrid me planteé seguir viviendo allí pero el precio de la habitación es desmesurado. Vi la oportunidad del teletrabajo y, ahora, pago por un piso en Aranda lo que pagaría por una habitación en Madrid”, añade.

Reivindica el tren directo Aranda-Madrid

“El tren directo Burgos-Aranda-Madrid es indispensable. Nos facilitaría más la vida a todos y reduciría el tiempo de viaje a 50 minutos, cuando en bus tardo casi dos horas. Tardo más que en coche”, afirma la periodista.

Asegura, tras un año en la localidad burgalesa, que Aranda de Duero “merece ese tren” porque es un lugar con “mucha vida” además de “industria y en el que mucha gente se mueve”.

“Me gustaría pensar que, en breve, Aranda puede contar con ese ansiado tren. Llevan más de 13 años reivindicándolo. Sería fabuloso para las personas que están en mi situación y para mí también”, finaliza.