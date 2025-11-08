Dos agentes de la Guardia Civil acaban en el hospital tras intentar contener un incendio con un extintor en Villadiego

Dos agentes de la Guardia Civil han resultado intoxicados y han tenido que ser trasladados al hospital este pasado viernes tras intentar contener un incendio con un extintor en una buhardilla de una vivienda de Villadiego (Burgos).

Las llamas se originaron a eso de las 19:54 horas como consecuencia de un rayo que cayó sobre una vivienda en la calle Landete de este municipio, junto al cuartel de la Guardia Civil.

Fue la propia Benemérita la que informó del suceso a la sala de operaciones del 112 de Castilla y León, solicitando más tarde asistencia para uno de los agentes que había resultado intoxicado.

Tras ello, hasta el lugar acudieron efectivos de emergencias de Sacyl. Finalmente, tuvieron que atender a dos agentes, de 38 y 22 años, que fueron evacuados en primera instancia al centro de salud de la localidad donde sucedieron los hechos.

Sin embargo, tras una primera valoración por parte del personal médico, ambos agentes fueron trasladados en una ambulancia de soporte vital básico hasta el Hospital de Burgos.