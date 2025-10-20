Medina de Pomar revive la llegada de Carlos V con pasacalles, fuego, un mercado y un rincón infantil

Imagen de una de las recreaciones de Carlos V en Medina de Pomar

En 1556, Carlos V emprendió un viaje con destino en el monasterio de Yuste, en Cáceres. Pero entre medias, realizó varias paradas, entre las que hubo una en Medina de Pomar (Burgos).

Ahora, el municipio quiere viajar hasta el Renacimiento para recordar este hecho en la que será la 26 edición de una recreación histórica que conjuga desfiles, actividades de calle, espectáculos de fuego, música y un mercado en las calles del casco histórico.

La concejala de Turismo y Cultura, Nerea Angulo, ha querido invitar a los vecinos y las vecinas a vestirse de la época y participar en los desfiles de esta fiesta "ya consolidada" que, además, "hace que la ciudad se llene de gente y que octubre sea en Medina un mes especial de principio a fin que empieza con nuestras fiestas, continúa con Carlos V y acaba con Antico".

"Todo ello contribuyendo positivamente a nuestra economía local", ha destacado la edil. La cita de Carlos V es ya además el tercer año que es Fiesta de Interés Turístico Regional y comenzará este viernes, 24 de octubre, a las 17:00 horas.

A partir de ese momento se abrirá al público el mercado renacentista y desde entonces el fin de semana acogerá varios pasacalles, musicales y teatralizados que recorrerán las calles del mercado.

Como novedad de este año, una escuela de soldados para niños y niñas de entre tres y cinco años y una escuela de esgrima para entre seis y 12 años esperarán al público infantil en el Campamento de la Plaza del Alcázar.

Asimismo, se abrirá un rincón infantil en la Plaza Mayor. Aquí, los más pequeños podrán disfrutar con monitores especializados de juegos de mesa, juegos gigantes, juegos de ingenio, atracciones ecológicas y más sorpresas.

A las 12:00 horas del sábado, el mercado renacentista volverá a abrir las puertas del medio centenar de puestos, mientras que la animación de los pasacalles musicales a cargo de los músicos de la Villa-Galecia, pasacalles teatralizados con los Bufones de La Nariz Roja y la exhibición de aves rapaces a cargo de Las Águilas de Valporquero completarán el programa de este segundo día.

A las 19:30 horas tendrá lugar el pregón anunciador de la llegada del emperador desde el balcón del Ayuntamiento de Medina de Pomar a cargo del condestable y el alcalde, siguiéndole el desfile de la Corte castellana amenizado con música.

La noche cerrará la jornada con un espectáculo de fuego y un concierto de música renacentista en la Plazuela del Corral. Durante todo el día se podrá disfrutar del rincón infantil y multitud de pasacalles, además de otros reclamos como el museo a cielo abierto, el Museo Histórico de Las Merindades, el Centro de Interpretación del Arte Románico de Las Merindades o el Monasterio de Santa Clara.

El domingo tendrá lugar el día grande y broche final. A Medina de Pomar llegarán foráneos desde distintos puntos de la Ruta de Carlos V para recibir al emperador junto a los vecinos transformados en una gran corte castellana que recibirá al monarca.

El condestable entregará las llaves de la localidad a Carlos V en la Plaza Somovilla y desde allí el emperador se dirigirá a todas las personas que estén allí presentes.

Posteriormente, la Plaza de Somovilla acogerá un combate de caballeros y, para cerrar la fiesta conmemorativa, todos los participantes en el desfile se reunirán en el Polideportivo Municipal para degustar un almuerzo de hermandad.

El mercado abrirá por la tarde entre las 17:00 y las 21:00 horas. Asimismo, la Plaza del Alcázar acogerá exposiciones temáticas de calzado, espadas, monedas y máquinas de asedio.

También de cirugía medieval, higiene medieval, armas, herramientas de talla en madera y escudos del siglo XV, además de aperos de labranza y elementos de caza medieval.