Alarma en Burgos por un escape de gas: una veintena de vecinos desalojados de sus viviendas

El lugar donde se ha producido un escape de gas Policía Local de Burgos

Un escape de gas en el entorno de la calle San Zoles, calle Siervas de Jesús y calle Beata Piedad de la Cruz, en Burgos, ha hecho saltar las alarmas este jueves y ha obligado a desalojar a decenas de vecinos.

La sala de emergencias 112 ha recibido el aviso a las 12:07 horas informando sobre el escape que se había producido porque una máquina ha perforado una tubería a la altura del número 20 de la citada vía.

Inmediatamente, se han desplazado al lugar los bomberos de Burgos, y han dado aviso a la Policía Nacional y Local y a las empresas suministradoras de gas.

Los servicios de emergencia han procedido a cortar la calle y a desalojar de manera preventiva a tres portales de siete alturas y uno de seis alturas. Por ahora, según informa el 112 a este medio, no hay personas afectadas.

El Ayuntamiento de Burgos ha informado, sobre las 14:30 horas, que la situación ya se encuentra "bajo control" y que la fuga "ha sido cortada".

"Tras el desalojo de una veintena de vecinos, la normalidad y el paso de vehículos y de personas han vuelto a la zona", aseguran desde el Consistorio a través de la red social X.