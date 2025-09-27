El Cid vuelve a cabalgar en Burgos: comienza por todo lo alto una semana de historia, tradición y fiesta

La ciudad de Burgos se sumergió este sábado en la Edad Media para rendir homenaje a su héroe más ilustre, Rodrigo Díaz de Vivar, en el arranque de una nueva edición de la Semana Cidiana, que se celebrará desde este 27 de septiembre hasta el 5 de octubre.

Durante estos días, la capital burgalesa volverá al Medievo gracias a un completo programa con más de un centenar de actividades inspiradas en la figura del Cid y su legado a lo largo de los siglos.

La presidenta de ProBurgos, Andrea Ballesteros, destacó en declaraciones a Ical la “variedad” de propuestas incluidas en el calendario de esta edición y señaló que el Ayuntamiento confía en superar los 20.000 visitantes alcanzados el pasado año.

Además, subrayó el carácter “colaborativo y participativo” del evento, en el que se han implicado más de 25 asociaciones de Burgos y otras partes de España.

Entre las actividades más esperadas de este primer fin de semana figura La Mesnada del Cid, una feria medieval instalada en la campa junto al camping de Fuentes Blancas.

Allí, las asociaciones participantes ofrecieron a los burgaleses un viaje en el tiempo con exhibiciones de combate, danzas tradicionales y talleres para todas las edades.

Desde la Asociación de Amigos del Caballo, una de las entidades colaboradoras, aseguraron que para ellos supone un “orgullo muy grande” participar en una celebración que pone en valor la figura del Cid Campeador, aportando sus conocimientos y pasión por la recreación histórica.

La Semana Cidiana, convertida ya en una cita de referencia en el calendario cultural de la ciudad, promete llenar Burgos de historia, tradición y ambiente festivo durante más de una semana.

Domingo, la Marcha

Para este domingo 28 de septiembre, se celebrará otro de los eventos más esperados: la I Marcha Semana Cidiana, se trata de una cita popular no competitiva organizada junto a la Plataforma del Tercer Sector, que llevará a los participantes a recorrer 3,5 kilómetros con salida y llegada a la plaza del Rey San Fernando, pasando por los hitos más significativos del itinerario cidiano en Burgos.