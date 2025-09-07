Tres heridos en una colisión entre dos coches en Basconcillos del Tozo: dos de ellos quedaron atrapados

Dos hombres de 52 años y una mujer de 50 han resultado heridos tras sufrir un accidente de tráfico en la provincia de Burgos.

Según informa el 112 Castilla y León, este tuvo lugar en la noche de este sábado, 6 de septiembre, en el kilómetro 52 de la carretera N-.627, en el cruce con la carretera BU-V-6229, en Basconcillos del Tozo.

Sobre las 23:31 horas, la sala de operaciones recibió una llamada alertando de una colisión entre dos turismos a consecuencia de la cual resultaron heridas al menos dos personas que, además, se encontraban atrapadas en uno de los coches implicados.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Burgos y personal sanitario del centro de salud de Villadiego junto a una UVI móvil y dos ambulancias de soporte vital básico.

Nada más llegar, el personal de Sacyl atendió finalmente a tres personas, quienes fueron trasladadas al hospital de Burgos.

Tal y como apunta el 112, finalmente los bomberos no tuvieron que rescatar a ninguna persona.