Tres heridos tras el vuelco de un camión de mudanzas en Villazopeque: uno de ellos quedó atrapado

Tres personas han resultado heridas tras el vuelco de un camión de mudanzas en la provincia de Burgos.

Según informa el 112 Castilla y León, el accidente ocurrió en el kilómetro 36 de la autovía A-62, sentido Portugal, sobre las 15:31 horas del pasado viernes, cuando la sala de operaciones recibió varias llamadas alertando de lo ocurrido y solicitando asistencia para un joven de 30 años, que se encontraba consciente, pero atrapado por una pierna en el interior del vehículo.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó la Guardia Civil de Burgos, los Bomberos de Burgos y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Pampliega junto a un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital básico.

El camión de mudanzas volcado en Villazopeque

Nada más llegar, el personal sanitario de Sacyl atendió a dos personas, el hombre de 30 años, que finalmente fue trasladado en helicóptero al hospital de Burgos, y a una mujer de 37, trasladada en ambulancia de soporte vital básico al mismo hospital.

Accidente en Villazopeque (Burgos)

Por su parte, los Bomberos de Burgos han aclarado que son tres las personas que resultaron heridas en el accidente, de diversa consideración.