"Vamos a quemar a unos panchos": detenidos tres menores por prenden fuego a sintecho y feriantes y grabarlo

Una de las agresiones con fuego de los menores

La Policía Nacional ha detenido en Miranda de Ebro a tres menores de edad, vecinos de la localidad burgalesa, como presuntos autores de un delito de daños y a dos de ellos se les imputa además un delito de tentativa de homicidio agravado por ser motivado por aporofobia y xenofobia hacia sus víctimas.

Los hechos presentan un modus operandi similar, ya que los agresores utilizaron el fuego como instrumento principal para cometer sus agresiones. Ambos sucesos reflejan una violencia gratuita y coordinada contra personas vulnerables.

La Policía Nacional ha destacado la gravedad de los delitos por el uso de la violencia extrema y los agravantes por delitos de odio.

El primer incidente ocurrió el 22 de abril, cuando dos de los menores intentaron prender fuego a una persona sin hogar mientras dormía en la vía pública.

Los presuntos autores grabaron la agresión, riéndose y mofándose de la víctima, lo que ha llevado a imputarles un delito de homicidio en grado de tentativa agravado por aporofobia.

El segundo suceso tuvo lugar el 9 de junio, cuando los tres menores prendieron fuego a un puesto ambulante durante las fiestas de San Juan del Monte.

La propietaria, de origen peruano, había recibido amenazas racistas días antes, y los agresores pronunciaron frases como "vamos a quemar unos panchos" mientras grababan el acto. Este delito se ha agravado por xenofobia y provocó pérdidas superiores a los 35.000 euros.

La actuación coordinada de la Brigada Local de Policía Judicial permitió identificar y detener a los tres implicados en ambos incidentes. Todos ellos han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores de Burgos. Se ha determinado su inmediato ingreso en un centro de menores.