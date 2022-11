El Foro de Empleo de la UBU congrega a 107 empresas ofertantes

Tras lo que el rector de la UBU, Manuel Pérez Mateos, definió como "un largo paréntesis" hoy ha vuelto a celebrarse el Foro de Empleo. "El objetivo de este foro es fácil de explicar: poner en contacto a las empresas y a los demandantes de empleo, pero más difícil de organizar, aunque gracias a colaboración de FAE y Banco Santander ha sido posible una vez más", ha asegurado el rector, que también ha agradecido la participación de todas las instituciones, al Vicerrectorado de Relaciones con la Empresa y Resiliencia y, sobre todo, a las más de 100 empresas presentes en lo que calificó como "el foro universitario de mayor envergadura en toda España".

El rector subrayó el hecho de que Burgos es la provincia con la tercera tasa de paro más baja de España, un 6,2%, y fijó como reto lograr que ese empleo sea de calidad y retener el talento formado en Burgos, afirmación que respaldó con el dato de que los egresados de la UBU tienen una tasa de inserción laboral de casi el 67%.

El cambio en los procesos de selección en algunos sectores también fue puesto de relevancia por el rector, que destacó como los demandantes de empleo valoran aspectos como las oportunidades de desarrollo, el teletrabajo o la sostenibilidad. Como contrapartida las empresas requieren, además de la cualificación profesional, capacidades como liderazgo, trabajo en equipo o comunicación "Competencias que no siempre se reflejan en el currículo, pero si en el contacto directo como el que hoy tiene lugar aquí".

Miguel Ángel Benavente, presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales FAE Burgos, valoro el encuentro como una oportunidad para que los estudiantes conozcan la evolución del mercado laboral. "La colaboración universidad – empresa en Burgos se está cumpliendo y parte del crecimiento de la UBU se debe a esa relación con los empresarios de Burgos, que cumplimos nuestra obligación de dar salida a los alumnos, para que pongan en práctica su formación y aporten a la sociedad lo que esta precisa".

El Foro de Empleo es un trabajo conjunto para mejorar la empleabilidad donde los visitantes tienen la oportunidad de exponer su Currículum Vitae a las empresas personalmente a través de entrevistas Face to Face con empresas, entidades y organizaciones que ofertan empleo y prácticas. Gonzalo Salazar, vicerrector de Empresa y Resiliencia de la UBU, destacó que el Foro está abierto a todos los demandantes de empleo, no solo titulados y se congratuló del elevado número de empresas participantes.

Una oportunidad para el "cara a cara"

Los protagonistas del evento, ofertantes y demandantes de empleo, coincidían en señalar lo oportuno de la cita y destacaban sobre todo la posibilidad de mantener un contacto personal y directo.

Carlos Villar, egresado de Turismo de la UBU, asistió para "ver las oportunidades actuales" y tras mantener diferentes encuentros afirmó que habían sido entrevistas "muy cómodas en las que me he sentido muy a gusto". La búsqueda de prácticas ha sido lo que ha llevado a Rodrigo Pérez Ubierna, estudiante de Ingeniería Informática, a acudir al Foro porque "no hay mejor forma que el cara a cara". Esta búsqueda de oportunidades es lo que ha atraído a Adriana Martínez, gestora cultural y politóloga o a Samuel, que busca empleo como programador.

El interés que suscita este Foro de la UBU alcanza a empresas de todos los sectores y también de fuera de nuestra provincia. Es el caso de la Sarralle, ingeniería industrial de los sectores de siderometalurgia, medio ambiente y energía en Guipuzkoa, que participa por primera vez. Janire Lapresa, de su Departamento de Recursos Humanos, asegura que es una forma de llegar a más gente y captar perfiles que van desde diferentes ingenierías a soldadores o Project Manager. Otra empresa que debuta en el Foro es Ubisa. "Es el primer año que participamos en una búsqueda más activa de talento de perfiles como ingenieros, informática, química, logística..." explica Adriana Díez.

Los perfiles demandados abarcan más allá del sector industrial, como explica David Requena, especialista en selección de personal "Visito eventos como este para informar sobre las posibilidades de trabajar a nivel internacional, actualmente nos especializamos en educadores infantiles en Alemania y enfermeros para trabajar en Noruega".

Sigue los temas que te interesan