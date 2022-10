Detenido en Vigo el acusado de estafar a sus trabajadores más de 50.000 euros en Aranda de Duero

La Policía Nacional de Vigo ha detenido este pasado lunes al empresario acusado de estafar más de 50.000 euros a sus empleados y otras personas tras recibir entre los meses de abril y julio varias denuncias en Aranda de Duero.

Tras recibir el adelanto de importantes cantidades de dinero, el contratista no respondía ni a mensajes, llamadas y no acudía a la empresa. Al mismo tiempo, sus empleados no percibieron la nómina correspondiente y que superaba el importe citado.

Con todo, y tras las pertinentes investigaciones, el titular de la empresa cogió un vuelo en Madrid-Barajas en los primeros días del mes de julio por la que se estableció una orden de Búsqueda y Detención por parte de los agentes.

Finalmente, en labores preventivas, agentes de la Policía Nacional de la ciudad gallega localizaron al hombre este pasado lunes y procedieron a trasladarlo a disposición judicial.

Sigue los temas que te interesan