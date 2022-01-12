Burgos 13-F ELECCIONES EN CASTILLA Y LEÓN

Lista completa de candidaturas por Burgos a las elecciones de Castilla y León

El domingo 13 de mayo los burgaleses elegirán entre un total de diez partidos. Consulta las listas de las candidaturas en la provincia

12 enero, 2022 10:41
El próximo 13 de febrero los castellanos y leoneses estamos llamados a las urnas. Entre las papeletas que encontremos en los colegios electorales habrá muchas opciones. Hoy, el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica la lista completa de todos los candidatos por provincia y partido para las elecciones. 
 
Estas son las listas completas de todos los partidos que se presentan a los comicios por la provincia de Burgos, por el orden en el que han aparecido publicadas en el Bocyl. 

JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE BURGOS

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. LUIS TUDANCA FERNÁNDEZ

2. VIRGINIA JIMÉNEZ CAMPANO

3. LUIS BRIONES MARTÍNEZ

4. NOELIA FRUTOS RUBIO

5. JESÚS PUENTE ALCARAZ

6. EVA CEBALLOS MARROQUÍN

7. DAVID SÁINZ-AJA SÁINZ-MAZA

8. MARÍA ASUNCIÓN VELASCO CUESTA

9. ALBERTO DEL ALAMO CASTILLA

10. MARÍA ANGELES LÓPEZ SÁNCHEZ

11. EDUARDO MARTÍN ORTIZ

Suplentes

1. ELENA MIGUEL BAJO

2. JUAN ARNAIZ VEIGA

3. ANA ISABEL MARTÍNEZ CASTILLA

PARTIDO POPULAR (PP)

1. ANGEL MARIANO IBÁÑEZ HERNANDO

2. ALEJANDRO VÁZQUEZ RAMOS

3. MARÍA INMACULADA RANEDO GÓMEZ

4. EMILIO JOSÉ BERZOSA PEÑA

5. ISABEL LORENA DE LA FUENTE RUIZ

6. MANUEL VILLANUEVA LÓPEZ

7. ANGELA RUIZ GARCÍA

8. MARTA PILAR ARROYO ORTEGA

9. MARÍA ISABEL SANCHO CASTEJÓN

10. CARLOS GALLO SARABIA

11. JAVIER LOZANO IZQUIERDO

Suplentes

1. MILAGROS GONZÁLEZ DEL RÍO

2. JOSÉ ANTONIO ANTÓN QUIRCE

3. LEOPOLDO LÓPEZ TOME

PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)

1. ESTHER BONET DE LA HORRA

2. FABIO PASCUAL DÍEZ

3. MARTA JIMENO ANTOLÍN

4. MARÍA DOLORES FERNÁNDEZ MALANDA

5. ADOLFO BACHILLER FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS

6. ELISENDA BONET DE LA HORRA

7. YVONNE NIÑO VÁZQUEZ

8. JOSÉ MANUEL LÓPEZ GUTIÉRREZ

9. SANTIAGO LLORENTE CRIADO

10. PEDRO MARÍA RODRÍGUEZ LÓPEZ

11. SARAI REY FERNÁNDEZ

Suplentes

1. DIEGO FERNÁNDEZ ALVAREZ

2. GEMMA ASUNCIÓN BARRIGÓN CORDOBÉS

3. EVELYN INFANTE SALABARRIA

CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)

1. JOSÉ IGNACIO DELGADO PALACIOS

2. BLANCA DELIA NEGRETE SANTAMARÍA

3. ALVARO CASTRILLEJO PEÑA

4. VERÓNICA TAMAYO SANTA CRUZ

5. VANESA GARCÍA MARTÍNEZ

6. ELIA SALINERO ONTOSO

7. JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ ROSUERO

8. PEDRO MIGUEL SOTO CUESTA

9. JOSÉ FRANCISCO APARICO OLEA

10. MIRIAM DELGADO BARRIOS

11. MARÍA GINEBRA ANGULO MANSO

Suplentes

1. FERNANDO MARTÍN LÓPEZ

2. MARÍA LUISA PEÑA PALACIOS

3. LIDIA ARRIBAS DELGADO

PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)

1. RAÚL ESTÉBANEZ SÁEZ

2. ADRIANA MARTÍNEZ GARCÍA

3. ÁLVARO CALLE CARRANZA

4. CLARA MARTÍNEZ NÚÑEZ

5. CARLOS PRESA IRAZABAL

6. PAULA DEL SANTO IZQUIERDO

7. LUIS MARTÍNEZ MARTÍN

8. MARÍA DOLORES MUÑÓZ ALONSO

9. ÁSTOR GARCÍA SUÁREZ

10. ANDREA POL HERNÁNDEZ

11. RUBÉN CABEZÓN MILLA

Suplentes

1. MARTÍN GONZÁLEZ LÓPEZ

2. LIDIA ESPESO GARCÍA

3. MARC IZQUIERDO LUCAS

PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA-RECORTES CERO (PCAS-TC-RC)

1. DOMINGO HERNÁNDEZ ARAICO

2. NAZARET DEL HIERRO GÓNZALEZ

3. JUAN CARLOS RAD MORADILLO

4. ROSARIO IÑIGUEZ SANTAMARÍA

5. LUIS ANTONIO MARCOS NAVEIRA

6. MARÍA MILAGROS ESTEBAN DIEZ

7. ÓSCAR PALMA SÁIZ

8. MARÍA SOLEDAD BENGOA SAEZ

9. JOSE ANTONIO DEL OLMO FERNÁNDEZ

10. MARÍA ÁNGELES MARIJUAN REBOLLO

11. DIEGO SANCHO HERRERA

Suplentes

1. BENITO CALZADA PEÑA

2. MARÍA CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ ALCAINE

3. ÁNGEL MANUEL MARTÍN MATA

UNIDAS PODEMOS CASTILLA Y LEÓN (PODEMOS-IU-AV)

1. JUAN ANTONIO GASCON SORRIBAS

2. MARGARITA ARROYO HERNÁNDEZ

3. FERNANDO JOSE SAIZ MARTÍNEZ

4. MARÍA ÁNGELES PIZARRO DE LA FUENTE

5. RODRIGO BRACERAS LÓPEZ

6. MARÍA VANESA GONZÁLEZ MINGOTES

7. JAVIER LÓPEZ SIMÓN

8. MARÍA ÁNGELES CASTRILLO MARTÍNEZ

9. ANDRÉS GONZALO SERRANO

10. MARÍA ROSARIO DIEZ SIERRA

11. YONATAN GETE NUÑEZ

Suplentes

1. EUGENIA SAEZ ZALDO

2. ALBERTO MARCOS CASTILLA

3. CRISTINA FERRERAS PINEDA

VOX (VOX)

1. IGNACIO SICILIA DOMÉNECH

2. ANA ROSA HERNANDO RUIZ

3. JOSÉ MARÍA SANTAOLALLA CASTRO

4. SERGIO CHAGARTEGUI SÁNCHEZ

5. MARTA ALEGRÍA MARTÍNEZ

6. EDUARDO PEÑA LOPE

7. REBECA GONZÁLEZ ÚBIERNA

8. SERGIO VEGA MUÑOZ

9. SANDRA ALONSO TOMÉ

10. SUSANA ILLERA DÍEZ

11. JAVIER MARTÍNEZ LOZANO

Suplentes

1. ANGEL MARTÍNEZ IBÁÑEZ

2. ELMA VICENTE BARRIOS

3. JESÚS CANTERO PINTO

VIA BURGALESA (ESPAÑA VACIADA)

1. JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ ENCISO

2. RAÚL IZQUIERDO ORTEGA

3. ANA ISABEL LÓPEZ TORRES

4. MARTA FERNÁNDEZ DE RIVERA MINGUITO

5. JOSÉ IGNACIO BARBADILLO GALLO

6. MARÍA INMACULADA VELASCO FUENTENEBRO

7. AMAYA DIEGO GUERREIRO

8. VANESSA GÓMEZ BARTOLOMÉ

9. MARCO ANTONIO MANJÓN MARTÍNEZ

10. ROBERTO ALONSO GARCÍA

11. MARÍA MAR CÁMARA GÓMEZ

Suplentes

1. GLORIA BAÑERES DE LA TORRE

2. ANTONIO MARTÍN CHICOTE

3. JUAN JOSÉ ASENSIO GONZÁLEZ

ESCAÑOS EN BLANCO (EB)

1. LUIS MARÍA MARTÍN MONTEJO (INDEPENDIENTE)

2. GUILLERMO ERIK CASTRILLO RODRÍGUEZ (INDEPENDIENTE)

3. ROBERTO GUERRA AMPUDIA (INDEPENDIENTE)

4. FRANCISCA MAGAZ VALDESPINO (INDEPENDIENTE)

5. DELFINA GARCÍA TRIGO (INDEPENDIENTE)

6. SANTIAGO PABLO HERNÁNDEZ DE LA FUENTE (INDEPENDIENTE)

7. HÉCTOR CABAÑES DE LA VILLA (INDEPENDIENTE)

8. VÍCTOR CUESTA PALACIOS (INDEPENDIENTE)

9. LETICIA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (INDEPENDIENTE)

10. MERCEDES MARTÍNEZ CÁMARA (INDEPENDIENTE)

11. MARÍA DE LOS ANGELES PALACIOS FUENTE (INDEPENDIENTE)

Suplentes

1. MARCOS CUESTA MORENO (INDEPENDIENTE)

2. DANIEL ASENSIO FERNÁNDEZ (INDEPENDIENTE)

3. PATRICIA JUÁREZ ROJAS (INDEPENDIENTE)