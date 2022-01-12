Burgos 13-F ELECCIONES EN CASTILLA Y LEÓN
Lista completa de candidaturas por Burgos a las elecciones de Castilla y León
El domingo 13 de mayo los burgaleses elegirán entre un total de diez partidos. Consulta las listas de las candidaturas en la provincia12 enero, 2022 10:41
JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE BURGOS
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. LUIS TUDANCA FERNÁNDEZ
2. VIRGINIA JIMÉNEZ CAMPANO
3. LUIS BRIONES MARTÍNEZ
4. NOELIA FRUTOS RUBIO
5. JESÚS PUENTE ALCARAZ
6. EVA CEBALLOS MARROQUÍN
7. DAVID SÁINZ-AJA SÁINZ-MAZA
8. MARÍA ASUNCIÓN VELASCO CUESTA
9. ALBERTO DEL ALAMO CASTILLA
10. MARÍA ANGELES LÓPEZ SÁNCHEZ
11. EDUARDO MARTÍN ORTIZ
Suplentes
1. ELENA MIGUEL BAJO
2. JUAN ARNAIZ VEIGA
3. ANA ISABEL MARTÍNEZ CASTILLA
PARTIDO POPULAR (PP)
1. ANGEL MARIANO IBÁÑEZ HERNANDO
2. ALEJANDRO VÁZQUEZ RAMOS
3. MARÍA INMACULADA RANEDO GÓMEZ
4. EMILIO JOSÉ BERZOSA PEÑA
5. ISABEL LORENA DE LA FUENTE RUIZ
6. MANUEL VILLANUEVA LÓPEZ
7. ANGELA RUIZ GARCÍA
8. MARTA PILAR ARROYO ORTEGA
9. MARÍA ISABEL SANCHO CASTEJÓN
10. CARLOS GALLO SARABIA
11. JAVIER LOZANO IZQUIERDO
Suplentes
1. MILAGROS GONZÁLEZ DEL RÍO
2. JOSÉ ANTONIO ANTÓN QUIRCE
3. LEOPOLDO LÓPEZ TOME
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. ESTHER BONET DE LA HORRA
2. FABIO PASCUAL DÍEZ
3. MARTA JIMENO ANTOLÍN
4. MARÍA DOLORES FERNÁNDEZ MALANDA
5. ADOLFO BACHILLER FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS
6. ELISENDA BONET DE LA HORRA
7. YVONNE NIÑO VÁZQUEZ
8. JOSÉ MANUEL LÓPEZ GUTIÉRREZ
9. SANTIAGO LLORENTE CRIADO
10. PEDRO MARÍA RODRÍGUEZ LÓPEZ
11. SARAI REY FERNÁNDEZ
Suplentes
1. DIEGO FERNÁNDEZ ALVAREZ
2. GEMMA ASUNCIÓN BARRIGÓN CORDOBÉS
3. EVELYN INFANTE SALABARRIA
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
1. JOSÉ IGNACIO DELGADO PALACIOS
2. BLANCA DELIA NEGRETE SANTAMARÍA
3. ALVARO CASTRILLEJO PEÑA
4. VERÓNICA TAMAYO SANTA CRUZ
5. VANESA GARCÍA MARTÍNEZ
6. ELIA SALINERO ONTOSO
7. JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ ROSUERO
8. PEDRO MIGUEL SOTO CUESTA
9. JOSÉ FRANCISCO APARICO OLEA
10. MIRIAM DELGADO BARRIOS
11. MARÍA GINEBRA ANGULO MANSO
Suplentes
1. FERNANDO MARTÍN LÓPEZ
2. MARÍA LUISA PEÑA PALACIOS
3. LIDIA ARRIBAS DELGADO
PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)
1. RAÚL ESTÉBANEZ SÁEZ
2. ADRIANA MARTÍNEZ GARCÍA
3. ÁLVARO CALLE CARRANZA
4. CLARA MARTÍNEZ NÚÑEZ
5. CARLOS PRESA IRAZABAL
6. PAULA DEL SANTO IZQUIERDO
7. LUIS MARTÍNEZ MARTÍN
8. MARÍA DOLORES MUÑÓZ ALONSO
9. ÁSTOR GARCÍA SUÁREZ
10. ANDREA POL HERNÁNDEZ
11. RUBÉN CABEZÓN MILLA
Suplentes
1. MARTÍN GONZÁLEZ LÓPEZ
2. LIDIA ESPESO GARCÍA
3. MARC IZQUIERDO LUCAS
PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA-RECORTES CERO (PCAS-TC-RC)
1. DOMINGO HERNÁNDEZ ARAICO
2. NAZARET DEL HIERRO GÓNZALEZ
3. JUAN CARLOS RAD MORADILLO
4. ROSARIO IÑIGUEZ SANTAMARÍA
5. LUIS ANTONIO MARCOS NAVEIRA
6. MARÍA MILAGROS ESTEBAN DIEZ
7. ÓSCAR PALMA SÁIZ
8. MARÍA SOLEDAD BENGOA SAEZ
9. JOSE ANTONIO DEL OLMO FERNÁNDEZ
10. MARÍA ÁNGELES MARIJUAN REBOLLO
11. DIEGO SANCHO HERRERA
Suplentes
1. BENITO CALZADA PEÑA
2. MARÍA CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ ALCAINE
3. ÁNGEL MANUEL MARTÍN MATA
UNIDAS PODEMOS CASTILLA Y LEÓN (PODEMOS-IU-AV)
1. JUAN ANTONIO GASCON SORRIBAS
2. MARGARITA ARROYO HERNÁNDEZ
3. FERNANDO JOSE SAIZ MARTÍNEZ
4. MARÍA ÁNGELES PIZARRO DE LA FUENTE
5. RODRIGO BRACERAS LÓPEZ
6. MARÍA VANESA GONZÁLEZ MINGOTES
7. JAVIER LÓPEZ SIMÓN
8. MARÍA ÁNGELES CASTRILLO MARTÍNEZ
9. ANDRÉS GONZALO SERRANO
10. MARÍA ROSARIO DIEZ SIERRA
11. YONATAN GETE NUÑEZ
Suplentes
1. EUGENIA SAEZ ZALDO
2. ALBERTO MARCOS CASTILLA
3. CRISTINA FERRERAS PINEDA
VOX (VOX)
1. IGNACIO SICILIA DOMÉNECH
2. ANA ROSA HERNANDO RUIZ
3. JOSÉ MARÍA SANTAOLALLA CASTRO
4. SERGIO CHAGARTEGUI SÁNCHEZ
5. MARTA ALEGRÍA MARTÍNEZ
6. EDUARDO PEÑA LOPE
7. REBECA GONZÁLEZ ÚBIERNA
8. SERGIO VEGA MUÑOZ
9. SANDRA ALONSO TOMÉ
10. SUSANA ILLERA DÍEZ
11. JAVIER MARTÍNEZ LOZANO
Suplentes
1. ANGEL MARTÍNEZ IBÁÑEZ
2. ELMA VICENTE BARRIOS
3. JESÚS CANTERO PINTO
VIA BURGALESA (ESPAÑA VACIADA)
1. JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ ENCISO
2. RAÚL IZQUIERDO ORTEGA
3. ANA ISABEL LÓPEZ TORRES
4. MARTA FERNÁNDEZ DE RIVERA MINGUITO
5. JOSÉ IGNACIO BARBADILLO GALLO
6. MARÍA INMACULADA VELASCO FUENTENEBRO
7. AMAYA DIEGO GUERREIRO
8. VANESSA GÓMEZ BARTOLOMÉ
9. MARCO ANTONIO MANJÓN MARTÍNEZ
10. ROBERTO ALONSO GARCÍA
11. MARÍA MAR CÁMARA GÓMEZ
Suplentes
1. GLORIA BAÑERES DE LA TORRE
2. ANTONIO MARTÍN CHICOTE
3. JUAN JOSÉ ASENSIO GONZÁLEZ
ESCAÑOS EN BLANCO (EB)
1. LUIS MARÍA MARTÍN MONTEJO (INDEPENDIENTE)
2. GUILLERMO ERIK CASTRILLO RODRÍGUEZ (INDEPENDIENTE)
3. ROBERTO GUERRA AMPUDIA (INDEPENDIENTE)
4. FRANCISCA MAGAZ VALDESPINO (INDEPENDIENTE)
5. DELFINA GARCÍA TRIGO (INDEPENDIENTE)
6. SANTIAGO PABLO HERNÁNDEZ DE LA FUENTE (INDEPENDIENTE)
7. HÉCTOR CABAÑES DE LA VILLA (INDEPENDIENTE)
8. VÍCTOR CUESTA PALACIOS (INDEPENDIENTE)
9. LETICIA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (INDEPENDIENTE)
10. MERCEDES MARTÍNEZ CÁMARA (INDEPENDIENTE)
11. MARÍA DE LOS ANGELES PALACIOS FUENTE (INDEPENDIENTE)
Suplentes
1. MARCOS CUESTA MORENO (INDEPENDIENTE)
2. DANIEL ASENSIO FERNÁNDEZ (INDEPENDIENTE)
3. PATRICIA JUÁREZ ROJAS (INDEPENDIENTE)