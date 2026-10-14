El diputado y alcalde de Sanchidrián, Manuel Arribas, y el secretario provincial del PSOE de Ávila y alcalde de Candeleda, Carlos Montesinos Cedida

El PSOE de Ávila sofoca el fuego: Arribas repite al Congreso y Carlos Montesino liderará la candidatura al Senado

El diputado y alcalde de Sanchidrián, Manuel Arribas, y el secretario provincial del PSOE de Ávila y alcalde de Candeleda, Carlos Montesino, encabezarán las candidaturas socialistas al Congreso y al Senado, respectivamente, en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Ambas propuestas han recibido el respaldo de la militancia en las asambleas locales celebradas en la provincia.

Arribas volverá a encabezar la lista al Congreso, puesto que ya ocupó en las elecciones generales de julio de 2023.

Le acompañarán Soraya Blázquez, alcaldesa de Mijares y exprocuradora en las Cortes de Castilla y León, y Manuel Jiménez, concejal del Ayuntamiento de Mingorría y quien hasta hace unos meses ejercía como secretario de Organización de UPA en la Comunidad.

Por su parte, Montesino encabezará la candidatura al Senado, acompañado por Virginia Suárez y Juan Carlos del Bosque.

La propuesta sitúa al actual secretario general de los socialistas abulenses al frente de la lista a la Cámara Alta, después de que en las últimas generales de 2023 el escaño obtenido por el PSOE en la provincia recayera en Jesús Caro, entonces exlíder provincial de la formación.

De esta manera, se corta la posible sublevación que hubo en Ávila por parte de algunos militantes que no estaban de acuerdo con la gestión realizada con Carlos Montesino.

El respaldo de 20 agrupaciones

Las candidaturas han recibido el apoyo de 20 agrupaciones socialistas de la provincia: Sanchidrián, Candeleda, Mijares, El Barco de Ávila, Ávila capital, Sierra de Ávila, La Adrada, Las Navas del Marqués, El Hoyo de Pinares, Cebreros, Gavilanes, San Esteban del Valle, Arenas de San Pedro, El Arenal, Casillas, Casavieja, Gredos Norte, Piedralaves, Navarrevisca y Madrigal de las Altas Torres.

Desde la dirección provincial del PSOE han destacado el “compromiso” de la militancia con el proceso de elaboración de las listas, que entra ahora en una nueva fase de acuerdo con el calendario establecido en los estatutos del partido.

Las propuestas surgidas de las asambleas locales serán sometidas esta tarde a la consideración de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Ávila.

Posteriormente, mañana jueves, se elevarán al PSOE de Castilla y León, que revisará las candidaturas antes de trasladarlas a la Comisión Federal de Listas, el órgano encargado de su validación.

Un proceso pendiente de validación

Con este paso, el PSOE de Ávila da por concluida la fase de participación de sus agrupaciones locales en la elaboración de las candidaturas, aunque la composición definitiva de las listas queda pendiente de la aprobación de los órganos correspondientes.

La dirección provincial plantea este proceso con el objetivo de configurar unas candidaturas que representen al conjunto de la provincia y permitan defender sus intereses en el Congreso de los Diputados y en el Senado.

El respaldo obtenido por las propuestas también se produce después de las discrepancias expresadas por parte de la militancia con la gestión de la dirección provincial encabezada por Montesino.

La votación en las agrupaciones supone, en este contexto, un paso más en la definición de la estrategia electoral de los socialistas abulenses de cara a la cita del 29 de noviembre.