Juan Bravo asegura que si el PP llega al Gobierno de España mejorará la conectividad de Ávila

lausura de la Junta Directiva Provincial del PP de Ávila. También participa el presidente provincial, Carlos García, y la candidata a la Alcaldía de la capital abulense, Patricia Rodríguez y Juan Bravo Vicesecretario de Hacienda del PP. Rmestudios. ICAL.

El vicesecretario general de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, aseguró esta tarde que si el Partido Popular llega al Gobierno de España “mejorar la conectividad en Ávila será más fácil”.

El dirigente popular, que participó en la clausura de la Junta Directiva Provincial en sustitución del secretario general del PP, Miguel Tellado, que finalmente no pudo acudir por motivos personales, apuntó a la conectividad, la vivienda y las oportunidades para los jóvenes como los principales problemas que también afectan a la provincia abulense, comentando que “en Ávila tenéis un enorme reto, que es la conectividad, la conexión con Madrid”.

En este sentido, afirmó que “si ayudamos a que gane el PP, es más fácil que tengáis el proyecto”, por lo que “os pido que nos echéis una mano”, ya que “si conseguimos que Feijóo sea presidente, a Héctor Palencia, que además tiene la responsabilidad de todas las infraestructuras, le será más fácil defender Ávila, porque además Ávila podrá decir con orgullo que ha aportado mucho y que se merece su parte correspondiente”.

El vicesecretario general de Economía del PP se refirió al actual gobierno municipal de Ávila como “desconectado, que confunde la cercanía con el aislamiento, por lo que se convierte en una ciudad sin interlocutor, cuando un alcalde es justo lo contrario, es la persona que tiene que estar más cercana y tiene que escuchar cada día”.