Renovarán por completo el Parador de Gredos, “donde empezó todo”: 2 años cerrado y 15 millones de inversión

La presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, visita el Parador de Gredos acompañada por el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, para presentar el proyecto de reforma integral del establecimiento abulense. Cedida

En Navarredonda de Gredos comenzó todo. Fue en 1928 cuando surgió la idea de crear Paradores para potenciar el turismo en España.

Casi un siglo después, el lugar donde empezó todo para la Red de Paradores se prepara para afrontar una transformación histórica.

El Parador de Gredos acometerá una reforma integral con una inversión de 15 millones de euros para renovar, modernizar y adecuar sus instalaciones a las necesidades del viajero actual, mejorando de forma sustancial su accesibilidad y eficiencia energética.

El proyecto fue presentado este martes por la presidenta de la cadena hotelera, Raquel Sánchez, acompañada por el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, y el secretario general de Paradores, Ricardo Mar.

“En Paradores tenemos la vista puesta ya en nuestro centenario, que celebraremos en 2028, y por eso esta gran reforma cobra un significado especial en Gredos. Este fue el primer Parador que abrió sus puertas y marcó el inicio de esta Red que hoy es un referente turístico”, afirmó.

“Con esta intervención queremos que Gredos cumpla cien años plenamente renovado, preparado para seguir siendo un motor de desarrollo económico y social para la comarca”, destacó Raquel Sánchez.

Por su parte, Nicanor Sen puso en valor el peso de la red autonómica, compuesta por 15 establecimientos que tejen un entramado monumental e histórico.

“Como representante del Gobierno de España en Castilla y León me enorgullece poder poner en valor semejante patrimonio arquitectónico y de los servicios que ofrece cada Parador castellano y leonés”, subrayó.

Para los amantes de la Sierra de Gredos y los clientes habituales de la Red, la actuación conlleva importantes detalles prácticos de cara a la planificación de sus escapadas:

El establecimiento cerrará sus puertas al público este próximo mes de octubre de 2026. Y el Parador volverá a recibir a sus clientes en el verano de 2028, coincidiendo exactamente con la celebración de su centenario.

El interior se transformará por completo. Se renovarán todas las habitaciones y baños, eliminando barreras arquitectónicas mediante la instalación de platos de ducha y ampliando la oferta de estancias totalmente adaptadas a personas con movilidad reducida.

Se remodelarán la recepción y los aseos del sótano, y se instalará un nuevo ascensor. Además, se renovará íntegramente la red de saneamiento, los aljibes y los sistemas de bombeo.

Una vez concluida la obra civil, se destinarán 1,3 millones de euros a un proyecto de interiorismo y arte que pondrá en valor la artesanía local, guiños a la sierra abulense y obras de arte contemporáneo español.

Más allá de su valor histórico, la actuación busca consolidar al Parador como el gran motor económico de Navarredonda de Gredos, un municipio de menos de 500 habitantes.

Un estudio piloto revelado por la entidad señala que solo en 2024 el establecimiento generó 67 puestos de trabajo (55 directos y 12 indirectos), aportando un impacto económico anual equivalente a 819 euros por habitante.