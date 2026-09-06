El Ayuntamiento de Candeleda se planta ante los robos: anuncia una reunión y pide que se denuncie

El Ayuntamiento de Candeleda se ha plantado “ante los robos que se están produciendo en el municipio en las últimas semanas en Candeleda y El Raso”, como ha denunciado a través de un comunicado en las redes sociales.

Desde el Ayuntamiento han informado que el próximo martes mantendrá una reunión de coordinación en materia de seguridad ciudadana para “analizar la situación y reforzar las actuaciones necesarias”.

“Queremos trasladar públicamente todo nuestro apoyo, reconocimiento y respeto a la Guardia Civil y a la Policía Local por el trabajo que están realizando. Cuentan con la plena colaboración del Ayuntamiento”, afirman desde el Consistorio.

El Ayuntamiento de Candeleda hace un llamamiento “muy claro” a la población animándola a “denunciar”.

“Si has sufrido un robo, un intento de robo o la sustracción de cualquier pertenencia, por pequeña que pueda parecer, denúncialo. No demos por hecho que no merece la pena o que no va a servir para nada”, añaden desde el Consistorio.

Apuntan que cada denuncia “aporta información, permite relacionar hechos y puede ser fundamental para las investigaciones”.

Del mismo modo, si alguien ha presenciado movimientos, vehículos, personas o cualquier circunstancia que pueda estar relacionada con estos hechos, “pedimos que lo comunique a la Guardia Civil o a la Policía Local”, explica el Ayuntamiento en su comunicado.

Desde el Ayuntamiento añaden que “vamos a estudiar e impulsar todas las actuaciones legales a nuestro alcance, llevando ante la autoridad judicial las solicitudes que correspondan”.

Entre ellas la petición de órdenes de alejamiento que comprendan todo el término municipal de Candeleda, correspondiendo a la autoridad judicial su adopción.

“Vamos a actuar con firmeza, coordinación y determinación para proteger la seguridad y tranquilidad de los vecinos y vecinas de Candeleda y El Raso. Ante un robo, denuncia. Cada denuncia cuenta”, finalizan desde el Consistorio.