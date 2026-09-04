Un hombre se atrinchera encaramado a una azotea de Ávila: un grupo de la Policía negoció con él durante 5 horas

Un equipo de negociación especializado de la Policía Nacional culminó con éxito más de cinco horas de negociación con un hombre que se había encaramado a la azotea de un edificio en Ávila.

Los hechos han ocurrido a última hora de este pasado jueves, 3 de septiembre, cuando se recibió un aviso alertando de que el hombre se había encaramado a la azotea de un edificio.

Una vez conocido el incidente, la Policía Nacional activó de forma inmediata el protocolo de actuación previsto, acudiendo hasta el lugar agentes del cuerpo y efectivos de bomberos, la Policía Local y de emergencias sanitarias de Sacyl.

El equipo de negociación especializado estuvo durante más de cinco horas dialogando con el hombre para que depusiera su actitud.

También intervino el equipo de psicología de emergencias y una ambulancia medicalizada de Sacyl, que apoyaron asistencial y psicológicamente durante la intervención.

Finalmente, el negociador logró ganarse la confianza del hombre, frenó sus intenciones y accedió al interior de su domicilio, donde fue atendido de forma inmediata por los recursos sanitarios.