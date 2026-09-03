El secretario general del PSOE de Ávila busca una posición común de la Diputación sobre Ceuta

Carlos Montesino, en una imagen de archivo junto al secretario general del Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa Rmestudios / ICAL .

El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Ávila y secretario general del PSOE abulense, Carlos Montesino, propondrá al resto de grupos políticos de la institución provincial la elaboración de una declaración institucional de apoyo y solidaridad con Ceuta.

La intención de los socialistas es que el documento no sea una iniciativa cerrada, sino que se construya conjuntamente entre todas las formaciones representadas en la Diputación.

El objetivo es incorporar las aportaciones de cada grupo y alcanzar un consenso que permita trasladar una posición compartida por toda la Corporación Provincial.

La propuesta parte de varios principios. Entre ellos figura expresar el respaldo de la provincia de Ávila a los ciudadanos y las instituciones de Ceuta, así como defender la convivencia, la seguridad y el Estado de derecho y condenar cualquier episodio de violencia.

El PSOE plantea también incluir en la declaración un rechazo expreso al racismo, la xenofobia y los discursos de odio, junto a la defensa de una sociedad asentada en el respeto, la dignidad de las personas y los valores democráticos.

Defensa de una política migratoria "segura y ordenada"

La propuesta quiere reconocer además la labor de los servicios públicos y de los profesionales que trabajan sobre el terreno, especialmente de aquellos encargados de garantizar la seguridad, la atención sanitaria, la protección y el mantenimiento de los servicios esenciales.

En materia migratoria, los socialistas abulenses apuestan por defender una política "segura, ordenada y respetuosa con los derechos humanos", que permita compatibilizar la gestión de las fronteras con el cumplimiento de las obligaciones humanitarias.

El texto que propone negociar Montesino también reclamaría una mayor cooperación entre administraciones, desde el Gobierno de España y las comunidades autónomas hasta la Unión Europea, las diputaciones y los ayuntamientos.

"Esta propuesta nace con voluntad de acuerdo"

Montesino ha defendido que la iniciativa busca poner por delante las responsabilidades institucionales y los elementos que pueden unir a las diferentes fuerzas políticas ante una situación que, a su juicio, requiere la implicación de todas las administraciones.

"Esta propuesta nace con voluntad de acuerdo. Como representantes de una institución como la Diputación de Ávila, tenemos la responsabilidad de buscar aquello que nos une y de trasladar un mensaje de solidaridad, convivencia y defensa de los valores democráticos", ha señalado.

El dirigente socialista ha insistido en que su intención es que todos los grupos puedan "aportar, debatir y mejorar el texto" para conseguir que la declaración represente realmente al conjunto de la Corporación.

Montesino trasladará ahora la propuesta al resto de portavoces de la Diputación con la intención de avanzar en un documento consensuado que permita expresar el apoyo institucional de la provincia de Ávila a Ceuta.