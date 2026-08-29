El refugio de Paz Padilla tras quedarse sin programa: está en un embalse con un islote que imita un castillo medieval

El refugio de Paz Padilla ahora que se ha quedado sin programa: tiene un embalse a sus pies y está en una de las reservas naturales más impresionantes de Ávila

Paz Padilla está atravesando semanas especialmente intensas y duras. La presentadora siempre recordará este verano de 2026. Y quizás con un sabor algo amargo.

En primer lugar, ha conocido que se despedirá este domingo 30 de agosto de El show de Paz, el programa que Telecinco estrenó a finales de junio para amenizar los fines de semana de verano.

El espacio pondrá punto final a su trayectoria con su entrega número 25 después de dos meses en antena en los que no ha conseguido hacerse un hueco destacado en las audiencias.

En segundo lugar porque los incendios que este pasado mes de julio afectaron a la provincia de Ávila le dieron de lleno.

Por eso, ahora que se queda sin programa, la actriz y comunicadora cuenta con un lugar muy especial al que volver.

Estamos hablando de su casa en el Valle de Iruelas, uno de los rincones naturales más espectaculares de la provincia de Ávila.

Su pequeño chalé se encuentra en plena naturaleza, en la zona de La Rinconada, junto al espectacular embalse de El Burguillo y rodeado por el paisaje de la Sierra de Gredos.

Un lugar que, sin embargo, como decimos, ha vivido recientemente uno de sus momentos más dramáticos.

Verano dramático

Hace unas semanas, Paz Padilla regresó por primera vez a su casa después de los incendios que han arrasado parte de los alrededores del Valle de Iruelas.

La presentadora compartió su emoción en las redes sociales mientras emprendía el camino hacia su particular refugio.

"Tengo una casita en el Valle de Iruelas... Hoy voy a ver cómo me encuentro la casa y cómo me encuentro el valle", confesaba visiblemente afectada.

Su vivienda permaneció intacta, pero el paisaje que rodea este rincón de Ávila no corrió la misma suerte en algunas zonas.

La gaditana quiso mostrar la devastación y recordar que detrás de cada incendio hay mucho más que árboles y hectáreas quemadas.

"Voy a darles las gracias porque me han salvado la casa", afirmó. Su casa se salvó, pero la tragedia se vivió muy cerca.

Un chalé junto al embalse de El Burguillo y es que el refugio de Paz Padilla se encuentra en un enclave privilegiado.

Muy cerca está el embalse de El Burguillo, el más grande e importante de la provincia de Ávila y uno de los grandes atractivos naturales de la zona.

Sus aguas pertenecen a la subcuenca del río Alberche y el embalse se extiende por los términos municipales de El Barraco y El Tiemblo.

Inaugurado en 1913, cuenta con una enorme superficie y se ha convertido, con el paso de los años, en un destino habitual para los amantes del turismo de naturaleza.

Baño, navegación, deportes náuticos, senderismo y camping son algunas de las actividades que atraen visitantes hasta este rincón de Castilla y León.

El paisaje tiene incluso uno de esos detalles que parecen sacados de una película.

En el interior del embalse hay un islote con una construcción que imita un castillo medieval, rodeada por una muralla del mismo estilo.

Su ubicación

Pero si algo hace especial el refugio de Paz Padilla es su ubicación.

La casa está situada en la Reserva Natural del Valle de Iruelas, un espacio protegido de 8.828 hectáreas ubicado en la vertiente norte de la Sierra de Gredos.

La reserva fue declarada como tal en 1996 y es uno de los grandes tesoros medioambientales de Ávila.

Sus pinares, montañas y paisajes forman parte de un ecosistema de enorme valor.

Además, el Valle de Iruelas alberga una de las colonias de buitre negro más importantes de Europa, motivo por el que cuenta con distintas figuras de protección ambiental.

La reserva se extiende por varios municipios de la provincia, entre ellos El Barraco, El Tiemblo, Navaluenga y San Juan de la Nava.

Un entorno de pueblos tranquilos, rutas naturales y paisajes de agua y montaña.

Mientras Telecinco prepara la despedida definitiva de su programa, Paz Padilla tiene en este rincón de Ávila uno de sus lugares más personales.