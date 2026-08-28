El Sacyl tendrá que indemnizar con 28.000 euros a un paciente por un error: el yeyuno quedó enganchado y se perforó

La Justicia ha dado parcialmente la razón a un paciente que sufrió graves problemas de salud tras ser operado de la vesícula en el Complejo Hospitalario de Ávila.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), con sede en Burgos, ha condenado a la Junta de Castilla y León y a su compañía aseguradora a pagar conjuntamente una indemnización de 28.000 euros por los daños causados.

Los hechos se remontan al 15 de junio de 2023, fecha en la que el afectado se sometió a una intervención programada para extraerle la vesícula mediante laparoscopia (una técnica poco invasiva que se realiza a través de pequeñas incisiones).

Según la sentencia a la que ha tenido acceso este medio, durante el proceso de cierre de la operación se cometió un fallo técnico.

En concreto un trozo del intestino delgado (el yeyuno) quedó enganchado y se perforó, lo que desencadenó un cuadro grave de complicaciones para el paciente.

El tribunal considera que en ese momento se incumplió la 'lex artis', es decir, las buenas prácticas y criterios profesionales que se exigen a los médicos en cualquier actuación clínica.

A pesar de reconocer el fallo inicial durante la cirugía, los jueces han descartado que existiera negligencia médica en los días posteriores.

La resolución explica que, una vez que el paciente empezó a mostrar síntomas de malestar, el equipo médico actuó de manera correcta y dentro de los plazos adecuados, realizándole las pruebas necesarias y volviendo a intervenirlo quirúrgicamente para solucionar la avería.

Por todo ello, el TSJCyL determina que existe una responsabilidad patrimonial por parte de la Comunidad Autónoma y fija la indemnización en 28.000 euros para reparar los daños sufridos por el afectado.