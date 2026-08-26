Las calles de Candeleda vuelven a resonar: arranca el festival donde artistas y público cantan juntos al son del folclore local

Imagen de una de las rondas compartidas en el Festival Internacional Pedro Vaquero en 2025. Asociación Cultural Pedro Vaquero Facebook

Candeleda (Ávila) inaugura este miércoles, 26 de agosto, el XXXI Festival Internacional Pedro Vaquero, una de las citas culturales de referencia en la localidad donde artistas y público cantan y tocan juntos, sin barreras, mientras recorren las calles del municipio.

Como cada año a finales de agosto, la localidad abulense se convierte, hasta el día 29, en escenario de uno de los festivales de música tradicionales más característicos del Valle del Tiétar, proponiendo actividades como las famosas rondas, conciertos y noches folclóricas con grupos locales, nacionales e internacionales, y talleres formativos.

El festival rinde homenaje a Pedro Vaquero, que fue un destacado investigador y divulgador local de la música tradicional del Valle del Tiétar.

Precisamente, está organizado por la Asociación Cultural Pedro Vaquero, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Candeleda y la Diputación de Ávila.

Durante estos días, Candeleda será el punto de encuentro que combine el folclore castellano y extremeño, por su proximidad a la frontera autonómica, pero también experimentará el intercambio musical con la presencia de expresiones culturales de otros países.

El almirez, el caldero de cobre, la zambomba de fuelle serán algunos de los instrumentos tradicionales de la Sierra de Gredos que resonarán estos días en las calles de Candeleda.

La programación comienza este miércoles a las 11:30 horas con un taller de bailes del mundo junto a Mayum en la sala de usos múltiples.

Programación completa del XXXI Festival Internacional Pedro Vaquero en Candeleda. Ayto Candeleda

Ya por la tarde, a las 20:30 horas, siempre que el tiempo acompañe, tendrá lugar la primera de las rondas, una oportunidad en la que el público recorrerá junto a los artistas las calles del pueblo, cantando y tocando, hasta llegar a la ermita de San Blas.

Por la noche, a las 22:30 horas, tendrá lugar el concierto de Mayum. Aunque en un primer inicio estaba previsto que se celebrara en las inmediaciones de la ermita de San Blas, finalmente la meteorología avanza lluvias y se ha decidido trasladar la actuación hasta el auditorio municipal.

Las actividades continuarán a partir de este jueves, 27 de agosto, con la presencia de las escuelas de baile en la Plaza Mayor a partir de las 22:30 horas, donde estarán presentes Alfoz La Adrada, Jotas de Candeleda y Danzarte.

Para el viernes, 28 de agosto, está previsto la celebración de un taller de canto y percusión tradicional con Collado en la sala de usos múltiples. Y por la noche, el propio artista dará un concierto en la Plaza Mayor. Cabe resaltar que la inscripción a los talleres ha de formalizarse en la Biblioteca Municipal.

Ya para el último día, el sábado 29 de agosto, se ha programado la noche de rondas en la Plaza Mayor, a partir de las 20:30 horas, con la participación de los alumnos de 6º de Primaria del CEIP Almanzor de Candeleda, Rasha de Sudán, la Ronda de Mijares, Animeros del Campo de Requena y la Ronda de las Valientes de Candeleda.