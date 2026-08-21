La zona sur de Ávila queda bajo vigilancia tras unas posibles detonaciones y peleas durante la madrugada

Un momento de la pelea en la zona sur de Ávila. Redes

La Policía Nacional y la Policía Local de Ávila reforzaron durante la noche la vigilancia en la zona sur de la ciudad después de que se recibiera, en torno a la 1.30 horas de la madrugada del viernes, un aviso por posibles detonaciones.

Los agentes localizaron y recogieron varios restos de casquillos que serán analizados como parte de la investigación. No hubo heridos ni denuncias relacionadas con este suceso.

El incidente se produjo después de otro altercado registrado horas antes en la misma zona.

En torno a las 17.30 horas del jueves, los servicios policiales recibieron un aviso por una pelea en la vía pública. Varias patrullas de Policía Nacional y Policía Local acudieron al lugar e intervinieron para controlar la situación.

Los agentes identificaron a cuatro personas que estarían involucradas en el altercado y levantaron un acta de intervención. No obstante, no se produjeron heridos ni se presentaron denuncias por estos hechos.

Ya de madrugada, el aviso por las posibles detonaciones movilizó de nuevo a efectivos de ambos cuerpos policiales.

A su llegada, los agentes disolvieron una concentración de personas con el objetivo de evitar que pudieran producirse nuevos incidentes y localizaron varios restos de casquillos, que fueron recogidos para su posterior análisis.

El subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano Murillo, explicó que “también en esta intervención no se produjeron ningún tipo de heridos ni hubo ningún tipo de denuncia derivada de estos hechos”.

Tras finalizar la actuación policial, se estableció un dispositivo preventivo de vigilancia que permaneció activo durante toda la noche en la zona.

Según indicó Galeano, durante ese periodo “no se registraron nuevos incidentes”.

La investigación continúa ahora con el análisis de los restos recogidos para determinar su procedencia y esclarecer las circunstancias en las que se produjeron las posibles detonaciones.