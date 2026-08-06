Hallan muerto en el agua a un hombre de 60 años en un embalse de la provincia de Ávila

Un hombre de unos 60 años ha fallecido en la tarde de este jueves tras ser rescatado inconsciente del agua en el embalse de la Aceña, ubicado en el término municipal de Peguerinos (Ávila).

El suceso se ha producido a las 18:25 horas, momento en el que el Centro de Emergencias Castilla y León 1-1-2 ha comenzado a recibir varias llamadas solicitando asistencia urgente para un varón al que acababan de sacar del embalse.

Los alertantes ubicaban el incidente en la prolongación de la calle del Serrinero, en las inmediaciones del antiguo merendero.

Desde la sala de operaciones del 1-1-2 se ha avisado de inmediato a la Guardia Civil de Ávila y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico y al personal sanitario de guardia del centro de salud de Las Navas del Marqués.

A pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia por reanimarlo, únicamente se ha podido certificar el fallecimiento del varón en el lugar de los hechos.