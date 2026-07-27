Visita a la zona más trágica de los incendios de la provincia de Ávila: desolación, plan de recuperación y nuevos encuentros

Carlos García, presidente de la Diputación de Ávila, junto a la alcaldesa de Casillas, Beatriz Díaz. Dip. Avila Cedida

El presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, acompañado por el vicepresidente primero de la institución provincial, Jesús Martín, ha recorrido durante la tarde de este pasado domingo los municipios de Casillas, Sotillo de la Adrada, La Adrada y Piedralaves.

Lo ha hecho para conocer de primera mano la situación que atraviesan estas localidades afectadas por el incendio.

Durante la visita, ambos responsables institucionales mantuvieron encuentros con los alcaldes, concejales y los profesionales que participan en el operativo de extinción del fuego, a quienes trasladaron su reconocimiento por el esfuerzo y la dedicación demostrados desde el inicio de la emergencia.

Las visitas estuvieron marcadas por momentos de gran emoción, reflejo de la dureza de las jornadas vividas en los últimos días y de la incertidumbre que todavía persiste mientras continúan las labores para lograr el control definitivo del incendio.

Tanto los representantes municipales como los efectivos desplegados sobre el terreno coincidieron en la magnitud del desafío al que se enfrentan.

García durante su visita a Sotillo de la Adrada. Dip. Avila

Más allá de las tareas de extinción, la recuperación de las zonas afectadas se perfila como uno de los principales retos una vez finalice la emergencia.

Un proceso que abarcará no solo la restauración ambiental y natural del territorio, sino también la recuperación económica de los municipios y el apoyo emocional a los vecinos que han sufrido las consecuencias del incendio.

La Diputación de Ávila ha anunciado que en los próximos días continuará la ronda de visitas al resto de localidades afectadas con el objetivo de seguir de cerca la evolución de la situación, mantener el contacto con los ayuntamientos y conocer de primera mano las necesidades de cada municipio para coordinar el apoyo institucional durante la fase de recuperación.