La crisis de los incendios en Ávila deja 626 mayores evacuados y más de 2.800 personas atendidas por la Junta

La pedanía de La Rinconada, en El Barraco, tras el paso de las llamas, que ahora se dirigen hacia La Adrada, tras la montaña. Rmstudios

La Junta de Castilla y León, a través de los operativos y recursos humanos y materiales de las consejerías de Sanidad y de Familia e Igualdad de Oportunidades, ha coordinado desde el pasado jueves y hasta la noche de ayer domingo la atención a un total de 2.838 personas afectadas por los incendios que asolan el sur de la provincia de Ávila.

El dispositivo ha incluido el traslado preventivo de personas mayores, la asistencia sanitaria y social y el seguimiento de usuarios de teleasistencia tanto en las zonas afectadas como en la capital abulense.

Uno de los principales ejes de actuación ha sido la evacuación preventiva de residentes de centros de mayores.

Durante el fin de semana fueron realojadas 443 personas, lo que eleva a 626 el número total de usuarios trasladados desde el jueves, dentro de un dispositivo preparado para movilizar hasta 1.211 plazas si la evolución de la emergencia lo hubiera requerido.

La evacuación comenzó el jueves con el traslado de 90 residentes y continuó el viernes con otros 93.

El sábado se produjo el mayor movimiento, con 443 personas evacuadas, de las que 47 fueron acogidas por sus familias y 396 trasladadas a otros centros residenciales.

Los primeros 183 evacuados permanecieron en residencias de la provincia de Ávila, mientras que la mayor parte de los realojados durante el fin de semana fueron distribuidos en centros de Valladolid (80), Salamanca (47), Segovia (38) y otros 53 permanecieron en la provincia abulense.

Además, 65 residentes del centro de Sotillo fueron trasladados a otro centro de la misma entidad situado en la provincia de Toledo.

Junto a estas evacuaciones, la Junta adoptó medidas preventivas para garantizar la seguridad de las personas mayores, entre ellas el confinamiento de determinados centros residenciales para evitar los efectos del humo, como ocurrió con los 88 usuarios de la residencia La Higuera.

Asimismo, el servicio de Teleasistencia permaneció activado de forma permanente y atendió a un total de 705 usuarios afectados por la emergencia.

El operativo permitió mantener localizadas a todas las personas mayores que disponen de este servicio en sus domicilios y realizar un seguimiento específico en aquellos casos en los que fue necesaria la evacuación.

Entre las actuaciones desarrolladas destaca la gestión de un alojamiento alternativo para una usuaria encamada en un centro de día y el traslado de tres personas con movilidad reducida tras activar el servicio de teleasistencia al recibir la orden de evacuación de sus municipios.

Refuerzo sanitario

En el ámbito sanitario, la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Ávila activó de forma inmediata los protocolos previstos para situaciones de emergencia, movilizando de manera coordinada los recursos de Atención Primaria y Atención Hospitalaria con el objetivo de garantizar la continuidad asistencial y la seguridad tanto de la población afectada como de los profesionales.

La magnitud del operativo obligó a atender a más de un millar de personas evacuadas alojadas en la Escuela Nacional de Policía, donde se estableció un dispositivo sanitario permanente con triaje, control clínico y apoyo farmacéutico.

Paralelamente, cerca de 200 residentes procedentes de centros de mayores fueron reubicados en residencias e instalaciones habilitadas en la capital.

Durante estos días se ha suministrado de forma continuada medicación, material sanitario, equipos de oxigenoterapia, material fungible y dispositivos de movilidad a los distintos puntos de acogida.

También se habilitaron camas hospitalarias y de apoyo para atender patologías derivadas del incendio, como inhalaciones de humo, quemaduras leves, intoxicaciones controladas o necesidades de soporte respiratorio, en coordinación con el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles.

Según la Junta, la situación se encuentra actualmente bajo control tanto desde el punto de vista clínico como operativo.

No obstante, se mantiene la asistencia mediante turnos continuados de profesionales sanitarios en la Escuela Nacional de Policía y en las residencias Rufino Martín y Casa de Ejercicios, mientras avanza un plan de desescalada gradual en aquellos puntos donde la evolución de la emergencia ya lo permite.

Más de 300 asistencias de emergencias sanitarias

Por su parte, los profesionales de la Gerencia de Emergencias Sanitarias han atendido a 307 pacientes relacionados con los incendios, una cifra que supone un incremento del 60 % respecto al mismo periodo del año anterior.

El operativo de emergencias ha contado con los recursos habituales de la provincia, integrados por 21 ambulancias y un helicóptero sanitario, aunque algunos de estos medios tuvieron que ser reubicados en zonas seguras próximas al incendio.

Además, se reforzó el Centro Coordinador de Urgencias-Sacyl para gestionar simultáneamente la atención sanitaria, las llamadas de emergencia y los traslados de pacientes a hospitales y residencias.

El helicóptero sanitario continúa operativo desde su ubicación provisional en Ávila capital, después de que el fuego causara daños en la base de Piedralaves. Los técnicos evalúan actualmente el alcance de los desperfectos con el objetivo de acometer las reparaciones necesarias y recuperar cuanto antes la operatividad de la instalación.