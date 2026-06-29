Muere ahogado un hombre en una piscina comunitaria de Ávila: la Policía Nacional investiga los hechos

Un hombre de 51 años ha fallecido ahogado este pasado sábado, 27 de junio, en una piscina comunitaria de uso privado en la ciudad de Ávila, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en esta provincia.

Tal y como ha podido saber este periódico por fuentes del 112 de Castilla y León, el suceso se produjo sobre las 16:15 horas, cuando se recibió una llamada solicitando asistencia sanitaria para una persona adulta que se habría ahogado en la piscina.

El aviso se trasladó a la Policía Local de Ávila, al Cuerpo Nacional de Policía y a los servicios de emergencias de Sacyl, que movilizaron un equipo médico hasta la zona.

Finalmente, nada se pudo hacer por la víctima, cuyo cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal para practicar la pertinente autopsia forense.

El objetivo de la investigación se centra ahora en esclarecer la causa y las circunstancias del suceso, dando cuenta de todo lo actuado a la autoridad judicial competente.

Por el momento, según ha informado la Subdelegación del Gobierno, no se pueden dar más datos al respecto hasta que lo autorice el juzgado "por respeto a los familiares y al secreto de las actuaciones".