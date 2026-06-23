La Inspección de Trabajo sanciona a la Diputación de Ávila por impagos en cotizaciones de horas extra

Imagen de archivo de un pleno de la Diputación de Ávila

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha sancionado a la Diputación Provincial de Ávila tras constatar que no se cotizaron a la Seguridad Social las horas extraordinarias realizadas por unos 20 trabajadores durante los ejercicios 2022, 2023 y 2024.

Esta irregularidad ha sido calificada como infracción grave y ha generado una deuda de 111.478 euros en cuotas no abonadas.

La propuesta inicial de sanción asciende a unos 55.739 euros, aplicando el grado mínimo, aunque la Tesorería General de la Seguridad Social considera que debería elevarse al grado máximo, lo que situaría la multa en torno a los 89.182 euros, pendiente de un nuevo expediente.

"No es la primera vez"

El portavoz de Por Ávila en la Diputación, Óscar Jiménez, ha registrado una pregunta ante esta "falta grave" en materia de Personal, ya que "al parecer se abonaron horas extraordinarias de una veintena de trabajadores sin su correspondiente devengo de 111.478 euros en concepto de cotización".

"Esto ha generado que se sancione a la institución con 55.739 euros, aunque la sanción podría ser mayor, y llegar a los 89.182 euros", ha denunciado Jiménez.

El portavoz de Por Ávila ha recordado que "no es la primera vez que la Inspección de Trabajo detecta irregularidades en la Diputación".

Responsabilidades políticas

"También ha habido requerimientos ante el incumplimiento de la integración de la prevención de riesgos laborales o por agrupar la liquidación y pago de horas extraordinarias del año 2024 en la nómina de diciembre de 2025, así como el abono de festivos y descansos semanales", ha afirmado.

Y ha asegurado que desde Por Ávila se preguntará "cómo se ha llegado a esta situación que algún sindicato ha calificado de negligencia".

"Además, se demandará al presidente de la Diputación quién asumirá las responsabilidades políticas por esta cuestión", ha zanjado Jiménez.