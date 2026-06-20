Nati y Luismi reabren un restaurante con gran terraza en un pueblo: “Triunfan el marisco vivo y el arroz con bogavante”

Natividad y Luis Miguel en el restaurante de la bella localidad abulense de Candeleda. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El Ayuntamiento de Candeleda ha adjudicado, en los últimos días, “la nueva concesión del restaurante del Camping de Candeleda” para “recuperar un espacio de encuentro muy querido por vecinos, campistas y visitantes”.

“Volverá a contribuir a la oferta gastronómica y turística de nuestro municipio”, señalaban desde el Consistorio del municipio abulense.

Candeleda es una bella localidad situada al sur de la provincia de Ávila, que se ubica, de forma privilegiada, en la ladera meridional de la Sierra de Gredos. Un destino de referencia para el turismo rural, el descanso y las actividades de naturaleza.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) cuenta con una población de 5.003 habitantes, pero en verano son muchos los que deciden pasarse por el bello lugar para disfrutar de todo un entorno que es mágico en Castilla y León.

“Triunfan el marisco vivo y el arroz con bogavante”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Natividad de la Fuente Infante que junto a Luismi, su pareja, y cuatro trabajadores más darán el mejor trato y los mejores platos a los clientes que por el lugar se pasen.

Su vida

“Somos dos personas tranquilas, humildes y trabajadoras. Nos esforzamos mucho por sacar adelante, cada día, el trabajo y también para que los clientes se sientan como en casa”, asegura Natividad en declaraciones a este periódico.

Ella, a sus 55 años, lleva toda una vida en Candeleda. Es la que está en la cocina y la propietaria del establecimiento hostelero en la localidad abulense. Suma 26 años de experiencia en el mundo de la hostelería y contará con la ayuda de su marido, que será camarero, y de otras cuatro personas más.

Recuerda su infancia en la bella localidad “con cariño” y “jugando con sus amigos en la calle” y “desde pequeña” se ha “volcado en el mundo de la hostelería”.

“Tuvimos siete años el Bar Llamas. Después, cinco años el restaurante del Camping de Candeleda. Más tarde pasamos por el Bar La Alhambra y los últimos 10 años hemos estado de nuevo en el restaurante del Camping de Candeleda. Sumamos 15 ya, más la nueva concesión que afrontamos ahora”, señala Luis Miguel.

Experiencia tienen de sobra para gestionar un establecimiento hostelero único.

El restaurante

“Asumimos la gestión, tras la concesión, del restaurante por cinco años más. Ha estado cinco meses cerrado, pero hemos reabierto este jueves, 18 de junio, de nuevo”, explica Natividad.

Un lugar que se ubica en el Paraje El Llano sin número de Candeleda y que cuenta con “150 metros cuadrados, capacidad para 80 comensales, y una gran terraza exterior para otros 100 clientes”.

Imagen del restaurante del Camping de Candeleda. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Un lugar mágico que enamora y que resulta perfecto en verano para disfrutar de un refresco y también para probar sus delicias.

“Triunfan el marisco vivo y el arroz con bogavante. Son nuestras especialidades. Pero también tenemos cocina tradicional y de la zona como cabrito o cochinillo”, explica la pareja.

Llevan ofreciendo estas sabrosas elaboraciones durante los 15 años de gestión del restaurante y el precio de la ración de bogavante “es de 19 euros”, como nos cuentan.

Vivir de ello

“Se puede vivir de un restaurante en el medio rural. Nosotros, de hecho, lo hacemos. Estamos muy contentos porque el 90% de los clientes son de la zona y están muy contentos con nuestra labor”, añade Luis Miguel.

El horario en verano es continuo, desde las 10 de la mañana y hasta las 00:00 horas. Entre los meses de junio y septiembre. En los meses de invierno, el horario durante el fin de semana es el mismo, pero de lunes a jueves es de 9:30 a 16:30 horas.

“Afrontamos la nueva etapa, tras conseguir la concesión de nuevo, con mucha ilusión y con ganas de tirar para adelante. Estamos muy ilusionados”, finaliza Natividad.