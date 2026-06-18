El refugio de Nuria Roca en las olas de calor: dos gargantas de agua cristalina y rutas de montaña en plena naturaleza

Nuria Roca posa en su paraíso en Sierra de Gredos. Redes sociales

Cuando las temperaturas suben y el asfalto se vuelve insoportable, hay quienes buscan refugio en la costa. Sin embargo, para la siempre simpática Nuria Roca, el paraíso está mucho más cerca y tiene nombre propio: Candeleda.

La presentadora y colaboradora de El Hormiguero lleva tiempo compartiendo su amor por este pequeño municipio de Ávila, situado en el sur de la Sierra de Gredos.

Allí ha encontrado el equilibrio perfecto entre naturaleza, tranquilidad y vida familiar junto a Juan del Val y sus tres hijos.

Tanto es así que la comunicadora define su casa de campo en la zona como “mi lugar favorito del mundo ahora mismo”, un refugio donde desconecta de la rutina.

Uno de los lugares que mejor representan la esencia de Candeleda es la Garganta de Santa María.

Se trata de una garganta de montaña que mantiene agua durante todo el año y que se ha convertido en uno de los espacios naturales más visitados de la zona.

El recorrido comienza junto al emblemático Puente Viejo, situado en el casco urbano. Desde allí parte una ruta sencilla que acompaña el curso del río entre vegetación, sombra y pequeñas zonas de baño naturales.

A lo largo del camino aparecen algunas de las pozas más conocidas, como los charcos Carreras y Palomas, donde el agua transparente invita a darse un chapuzón en los días más calurosos del verano.

La caminata es accesible para prácticamente cualquier visitante durante sus primeros kilómetros, aunque conforme se avanza el terreno adquiere un carácter más montañero.

Es ideal para quienes buscan una experiencia más aventurera en plena naturaleza.

La Garganta de Chilla

Otro de los grandes tesoros naturales de Candeleda es la Garganta de Chilla.

Menos urbana y con una estética más salvaje, esta garganta destaca por sus pequeñas cascadas, sus piscinas naturales y el espectacular entorno boscoso que la rodea.

Su nombre está ligado a la Virgen de Chilla, una figura muy querida por los vecinos de la localidad.

Precisamente, uno de los atractivos de la zona es la ermita de la Virgen de Chilla, situada a unos cinco kilómetros del pueblo y rodeada por un paisaje que parece sacado de una postal.

Durante los meses de verano, este espacio se convierte en uno de los mejores lugares para refrescarse mientras se disfruta del sonido del agua y de la tranquilidad que ofrece la Sierra de Gredos.

El refugio rural

Desde que descubrió este rincón de Ávila, Nuria Roca no ha dejado de destacar las bondades de la zona.

“Cada vez soy más de campo”, ha reconocido en varias ocasiones, reflejando la conexión especial que mantiene con este entorno natural.

Eso sí, Candeleda ofrece mucho más que gargantas y piscinas naturales. Sus calles con encanto, su gastronomía tradicional y la cercanía con Madrid —a poco más de hora y media en coche— la convierten en una escapada ideal para cualquier época del año.

Además de las populares gargantas de Santa María y Chilla, el municipio alberga otros parajes menos conocidos, como las gargantas de Blanca y Tejea, perfectas para quienes buscan rincones más tranquilos y alejados de las aglomeraciones.

Si buscas una alternativa a la playa para escapar de las altas temperaturas de esta semana, los paisajes que han enamorado a Nuria Roca pueden ser la mejor opción.

Gargantas de agua cristalina, senderos entre montañas, cascadas escondidas y una naturaleza exuberante convierten a Candeleda en uno de los destinos más refrescantes del verano.