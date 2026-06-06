Sábado negro en las carreteras de CyL: fallece un hombre de unos 70 años tras una colisión frontal con un camión

Un hombre de unos 70 años ha fallecido como consecuencia del grave accidente de tráfico registrado este sábado en la carretera N-403, a la altura del término municipal de Santo Domingo de las Posadas (Ávila), según ha informado Emergencias Sanitarias.

El siniestro se produjo a las 11:53 horas en el kilómetro 152 de la N-403, donde un turismo y un camión colisionaron frontalmente.

En la llamada recibida por el servicio de emergencias se alertaba de que el conductor del turismo había resultado herido, se encontraba inconsciente y había quedado atrapado en el interior del vehículo.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Ávila y Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó una UVI móvil para atender a la víctima.

Pese a los esfuerzos realizados por los equipos sanitarios, Emergencias Sanitarias ha confirmado posteriormente el fallecimiento del conductor del turismo, un varón de unos 70 años que estaba siendo atendido por la UVI móvil.

Las circunstancias en las que se produjo el accidente están siendo investigadas.