El nuevo refugio de Nuria Roca: un pueblo con puente romano y un recinto amurallado que es Bien de Interés Cultural

La tranquilidad y la naturaleza han conquistado a Nuria Roca. La presentadora y colaboradora de El Hormiguero siempre presume de su gran amor por Juan del Val, pero es cierto que desde hace unos meses también en su corazón hay otro nombre.

En concreto el de Candeleda, que se ha convertido en el lugar perfecto para desconectar junto a su marido y sus tres hijos.

En un entorno privilegiado de la Sierra de Gredos en Ávila, la comunicadora disfruta ya de una espectacular casa de campo que define como “mi lugar favorito del mundo ahora mismo” en una entrevista concedida a la revista Hola.

A poco más de hora y media de Madrid, este municipio abulense se ha convertido en el nuevo refugio familiar de la pareja.

Apasionada del diseño y la decoración, Nuria Roca encontró la vivienda casi por casualidad.

La propiedad había pertenecido anteriormente al periodista Javier Capitán y, desde el primer momento, la presentadora vio en ella el proyecto perfecto para dar forma a la casa con la que soñaba.

La reforma ha dado lugar a una vivienda moderna y vanguardista, donde la arquitectura contemporánea convive con la esencia rural del entorno.

El inmueble cuenta con un amplio salón dividido en dos ambientes, cinco habitaciones, seis cuartos de baño y un gran jardín con vistas privilegiadas a la Sierra de Gredos.

Uno de los espacios más llamativos de la casa es la suite principal. “Me parece maravilloso que una bañera forme parte de la estética de la habitación”, explicaba la propia Nuria.

La bañera, situada en pleno dormitorio, se convierte en el eje visual de la estancia gracias a un diseño orgánico y elegante. Sobre ella, un lucernario permite la entrada de luz cenital, creando un ambiente pensado para el descanso y el bienestar.

Pero más allá de la vivienda, el gran atractivo está también en el propio pueblo. Candeleda es uno de los municipios con más personalidad de la provincia de Ávila.

Con más de 5.000 habitantes, es el quinto municipio más poblado de la provincia y también uno de los más extensos, con más de 213 kilómetros cuadrados de superficie.

El Raso

La localidad destaca por su enorme riqueza patrimonial e histórica.

Entre sus tesoros se encuentra el castro de El Raso, un importante asentamiento vetón situado en las proximidades de la pedanía del mismo nombre.

El recinto conserva varios tramos amurallados que alcanzan cerca de 1.800 metros de longitud y ocupan unas 20 hectáreas de superficie.

Fundado entre los siglos III y II antes de Cristo, el castro fue abandonado tras la conquista romana de la zona en tiempos de Julio César. Su relevancia histórica llevó a que fuese declarado Bien de Interés Cultural en 1994.

Otro de los grandes símbolos del municipio es el conocido como Puente Romano, situado sobre la garganta de Alardos, en la divisoria entre los términos municipales de Candeleda y Madrigal de la Vera.

A él se suma el Puente del Puerto, de origen medieval y también llamado “Puente Viejo”, levantado sobre una antigua ruta trashumante.

El patrimonio monumental del municipio se completa con el rollo judicial, levantado a finales del siglo XV para conmemorar la concesión del privilegio de Villa a Candeleda por parte del rey Enrique III.

Esta construcción de granito, decorada con escudos nobiliarios y relieves históricos, se ha convertido en otro de los emblemas de la localidad.

Naturaleza, historia y arquitectura se unen así en el rincón elegido por Nuria Roca para escapar del ritmo frenético de la ciudad. Un enclave donde el lujo está en el diseño de la vivienda, pero también en el paisaje y la calma que rodean este bello municipio del sur de Ávila.