Fallece un montañero de Sevilla tras caer por una ladera del pico Almanzor: se desplegó un complicado operativo de rescate

Un montañero de 63 años, residente en Sevilla, ha fallecido tras sufrir una caída en el pico Almanzor, en Zapardiel de la Ribera (Ávila).

Una llamada al 112 a las 20:06 horas de ayer, sábado, informaba de que el montañero, que formaba parte de un grupo junto con otras ocho personas, había sufrido una caída por una de las laderas del pico Almanzor y no conseguían localizarlo.

Emergencias Sanitarias realizó una multiconferencia para realizar una primera valoración e indicar al alertante lo que debía hacer hasta que llegaran los servicios de emergencia.

Por otra parte, los técnicos del Centro Coordinador de Emergencias se encargaron de coordinar el incidente para concretar la ubicación de la víctima y movilizar el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Al mismo tiempo, el 1-1-2 avisó del incidente a la Guardia Civil de Ávila, que movilizó también a sus grupos de intervención en montaña.

Una vez en la zona del accidente, el helicóptero de rescate recorrió la canal hasta localizar al grupo de montañeros y dejó en tierra al equipo de rescate antes de retirarse de la zona por la llegada del ocaso.

Tras una progresión a pie para acceder al punto en el que se hallaba la expedición, los rescatadores fueron informados de que tres de los ocho montañeros han descendido ya por sus medios al refugio de la Laguna de Gredos.

A causa de la oscuridad reinante y de las condiciones meteorológicas en el lugar, se optó en primer lugar por ayudar en el descenso de los cinco montañeros restantes hacia el refugio, mediante maniobras de descenso técnico con arneses y cuerdas.

En la operación, durante la noche, colaboraron también agentes de la Guardia Civil especialistas en montaña y personal del propio refugio de la Laguna Grande.

Finalmente, agentes de la Guardia Civil localizaron a las 6:50 horas de este domingo al montañero fallecido en la cara sur del pico Almanzor, en el municipio de Candeleda.

La Guardia Civil se encargó de la extracción del cadáver a Arenas de San Pedro y de los trámites judiciales.