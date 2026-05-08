Crisis de gobierno en Ávila tras cesar a la teniente de alcalde por concurrir a una oposición municipal

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, y su ex teniente de alcalde, Sonsoles Prieto Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España X

Esta ha sido una semana crítica para el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ávila que, tras un importante episodio de crisis y tensiones internas, busca ahora pasar página a la mayor brevedad.

Todo comenzó el pasado miércoles cuando el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera (Por Ávila), decretaba el cese de la que era su teniente de alcalde de Empleo, Educación, Cultura y Turismo, Sonsoles Prieto.

La decisión se fundamentó en una pérdida de confianza después de que se conociera que la edil se presentó a las oposiciones de administrativo convocadas por el propio Consistorio.

Según ha explicado el regidor, Prieto formó parte de la Junta de Gobierno Local que aprobó la convocatoria de dicho proceso selectivo, una circunstancia que genera un claro conflicto de intereses, dado que los miembros de la Corporación municipal no pueden participar en estos procesos.

Tras la destitución, el alcalde ha nombrado a Carlos López como nuevo teniente de alcalde, quien ya formaba parte del equipo de gobierno al frente de las delegaciones de Turismo, Fiestas y Deportes.

Además Sánchez Cabrera confirmó que se está estudiando la posibilidad de anular la oposición para convocar un nuevo proceso.

Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno y presidente de Por Ávila, José Ramón Budiño, ha respaldado públicamente la actuación del alcalde, calificándola de "ejemplar" ante una situación éticamente incompatible.

Budiño ha querido poner en valor que Prieto, tras ser apartada de sus funciones, haya decidido también renunciar a su acta de concejala.

Sin embargo, la nueva estructura municipal ya ha comenzado a rodar este jueves con la participación de Carlos López en su primer despacho como teniente de alcalde.

Y, además, hoy mismo se ha conocido que Silvia López será la sustituta de Sonsoles Prieto en el grupo municipal de Por Ávila, una nueva concejala que entra tras este episodio que el equipo de gobierno busca cerrar rápidamente.