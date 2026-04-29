Un mercado medieval perfecto y único para el puente de mayo con 170 puestos en La Adrada: “Tenemos lleno total”

Fiesta y diversión en el Mercado Medieval de La Adrada. Fotografía: Ricardo Muñoz-Martín / ICAL

Durante el puente de mayo, del 30 de abril al 3 de mayo de 2026, la localidad abulense de La Adrada va a celebrar su esperada cita con la historia con su XXIV Mercado Medieval, una de las fiestas de ambientación medieval más veteranas de la provincia abulense.

Un evento que conmemora la concesión de la Carta de Villazgo en 1393 por parte del rey Enrique III y que se ha convertido en Fiesta de Interés Turístico Regional.

Año tras año atrae a miles de visitantes de diferentes rincones del país, especialmente coincidiendo con el Día de la Comunidad de Madrid (2 de mayo).

La Adrada es un municipio que cuenta con una población de, aproximadamente 3.000 habitantes, y que se sitúa al sur de la provincia de Ávila.

Su historia, paisajes naturales y su castillo, convertido en centro de interpretación histórica, lo convierten en un lugar que pasa por ser ideal para disfrutar del turismo rural y cultural.

“Lo afrontamos con mucha ilusión y mucha responsabilidad para que todo salga bien. Es un orgullo para La Adrada celebrar este Mercado Medieval que este año va a tener unos 170 puestos”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Pilar Martínez Saguar, alcaldesa de la localidad abulense.

Durante estos días, la localidad abulense se va a volcar con esta nueva edición de su Mercado Medieval, del que podrán disfrutar vecinos y turistas durante estos cuatro días.

Imagen del Mercado Medieval de La Adrada. Fotografía: Ricardo Muñoz-Martín / ICAL

El casco histórico se transforma

Durante estos cuatro días, el casco histórico de La Adrada, presidido por su imponente castillo, se va a transformar por completo para volver a años atrás y disfrutar de un evento único en Castilla y León.

Las calles se llenan de pendones, estandartes y también de banderolas. Además, de trajes de época y puestos que van a estar decorados al estilo medieval, dando vida a una recreación histórica muy cuidada y llena de actividades.

“Hemos tenido que ampliar una calle para colocar más puestos y que se celebren más talleres. Es una Feria muy importante porque genera una gran inyección económica para la localidad. Tenemos lleno total”, asegura la alcaldesa.

Este rincón, situado en el Valle del Tiétar y en plena Sierra de Gredos, se va a convertir en un auténtico escenario medieval donde cada calle invita a sumergirse en una época de nobles, mercaderes, juglares y artesanos.

Otra imagen del Mercado Medieval de La Adrada. Fotografía: Ricardo Muñoz-Martín / ICAL

Una gran experiencia

El XXIV Mercado Medieval de La Adrada ofrece una experiencia inmersiva y también completa que es ideal, tanto para familias como para amantes de la historia.

La artesanía y los oficios tradicionales van a ser protagonistas en el lugar con puestos de cerámica, cuero, joyería, madera o textiles, todo ello elaborado a mano.

También habrá un hueco para la gastronomía medieval con platos tradicionales como asados, quesos, embutidos, dulces artesanos y vinos de la región.

No faltará la animación y los espectáculos con teatro de calle, malabaristas, músicos, pasacalles con personajes de época y también espectáculos nocturnos de gran formato.

La amplia variedad de actividades se va a completar con exposiciones de aves de cetrería, con demostraciones en vivo de vuelo de rapaces.

Tampoco faltará un rincón infantil con talleres, juegos y actividades interactivas para los más pequeños.

Todo ello enmarcado en una ambientación única que convierte cada rincón del pueblo en un viaje directo a la Edad Media.

Imagen del cartel de la Feria Medieval de La Adrada.

1. Programa del Mercado Medieval de La Adrada 2026.jpg

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3. Programa del Mercado Medieval de La Adrada 2026

4. Programa del Mercado Medieval de La Adrada 2026

Llegar a los 20.000 visitantes

“El año pasado alcanzamos los 16.000 visitantes durante la celebración del Mercado Medieval. Este año esperamos llegar a los 20.000 para que conozcan todo el encanto de esta propuesta asentada ya en La Adrada”, afirma Pilar Martínez Saguar.

La alcaldesa quiere también citar la gran labor de todos los vecinos del lugar para que el evento se convierta en todo un éxito.

“Ponen un gran empeño para que La Adrada se convierta en una auténtica villa medieval. Preparan, incluso, sus trajes con una gran labor de trabajo y esfuerzo.