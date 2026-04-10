Muere un ciclista tras sufrir una caída en un paraje de Cardeñosa

Un ciclista ha fallecido tras sufrir una caída en un paraje del término municipal de Cardeñosa (Ávila), en una zona de difícil acceso por tierra.

El hombre, del que por el momento se desconocen más datos, tuvo que ser auxiliado tras quedar inconsciente al sufrir la caída sobre las 12:47 horas, cuando se recibió la llamada de aviso en el 112.

Emergencias Sanitarias realizó una primera valoración e indicó al alertante lo que debía hacer hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Además, movilizó un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico y personal de Atención Primaria; y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se encargó de coordinar el incidente para concretar la ubicación de la víctima.

Hasta el lugar, un paraje al oeste de la autovía A-50, a la altura del kilómetro 8, se desplazó un helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera. Al mismo tiempo, el 112 avisó del incidente a la Guardia Civil de Ávila.

Allí, y tras tomar tierra el helicóptero, el equipo de rescate se unió a las maniobras de reanimación del ciclista que ya estaba practicando allí el personal sanitario de Sacyl.

Lamentablemente, nada se pudo hacer por salvar la vida al ciclista, que finalmente falleció.