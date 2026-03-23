Herido con un golpe en la cabeza tras caer con su coche al río en Burgohondo

Un hombre de 65 años ha resultado herido tras caer su vehículo al río, en Burgohondo (Ávila).

El 112 recibió el aviso a las 14:47 horas, alertando del accidente en la calle Alberche y de la caída del vehículo al río.

Además, precisaba asistencia sanitaria para el hombre, al que habían sacado, pero había recibido un golpe en la cabeza.

Por ello, se traslada aviso a Guardia Civil de Tráfico de Ávila y a Sacyl, que envía al equipo médico del centro de salud y una ambulancia de soporte vital básico que atiende y traslada al herido.