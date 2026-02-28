Este es el pueblo más alto de Castilla y León: solo tiene 10 vecinos, cuenta con las mejores vistas y no hay contaminación

España es un país de contrastes, pero sobre todo, es un país de relieve. A menudo olvidamos que nuestra geografía es una de las más accidentadas de Europa, un dato que se confirma al descubrir que más de mil municipios españoles superan la barrera de los mil metros de altitud.

De hecho, vivir en las nubes no es una excepción: contamos con más de 50 localidades situadas por encima de los 1.400 metros, allí donde el aire es más puro y el silencio, absoluto.

Si bien el municipio turolense de Valdelinares ostenta el título de ‘techo de España’ con sus 1.692 metros y sus 80 vecinos, la comunidad de Castilla y León no se queda atrás.

En el corazón de la Sierra de Villafranca, en la provincia de Ávila, se encuentra el punto más alto de la Comunidad, nuestro Everest: Navasequilla.

Situada en la comarca de El Barco de Ávila y Piedrahíta, Navasequilla es la localidad más alta de Castilla y León.

Aunque las mediciones varían ligeramente según la fuente, oscilando entre los 1.646 y los 1.684 metros, se establece oficialmente a 1.648 metros sobre el nivel del mar.

Esta cifra no es solo un número; es una forma de vida. Con apenas 10 habitantes censados en 2020, Navasequilla representa la resistencia de la alta montaña.

Caminar por Navasequilla es una experiencia sensorial. Sus calles están flanqueadas por casas de piedra típicas de la sierra, construcciones de muros recios y ventanas diminutas diseñadas para protegerse del gélido viento invernal.

Entre sus joyas patrimoniales destaca la Iglesia en advocación a Santa Ana y la sencilla Ermita en honor a la Purísima Concepción, ambas testigos de la profunda fe rural de la zona.

Un detalle imprescindible es el potro de herrar situado junto al templo, un recordatorio de la importancia de la ganadería en la historia de este pueblo.

Sin embargo, el mayor monumento de Navasequilla es su entorno. El pueblo es un mirador natural que ofrece vistas espectaculares hacia la Sierra de Gredos, mostrando un "mar" de cumbres que quita el aliento.

Y cuando el sol se pone, el espectáculo no termina: gracias a su altitud y a la ausencia de contaminación lumínica, el cielo nocturno se convierte en un tapiz de estrellas sobre la silueta de las montañas.

La aristocracia

Aunque Navasequilla lidera la lista, Ávila domina claramente el ranking de los pueblos más elevados de la comunidad. En este selecto club de alta montaña encontramos otros núcleos que merecen una mención especial.

Aunque Navasequilla ostenta la corona, la provincia de Ávila concentra los núcleos urbanos más elevados de todo el Sistema Central. Estos pueblos no solo comparten la altitud, sino una arquitectura de piedra y piorno, y una historia ligada a la transhumancia y el pastoreo.

Casi empatando en altitud, Ortigosa de Tormes es uno de los asentamientos más singulares del Sistema Central.

Es el lugar ideal para quienes buscan una desconexión total, ya que su elevación lo convierte en un mirador privilegiado sobre el curso alto del río Tormes, que nace no muy lejos de allí.

Barajas, este núcleo, perteneciente al municipio de Navarredonda de Gredos, es fundamental para entender la relación de Castilla y León con la alta montaña. Situado a más de 1.550 metros, es prácticamente la última parada antes de adentrarse en la famosa Plataforma de Gredos.

Superando también la barrera de los mil quinientos metros, San Bartolomé es un ejemplo perfecto de núcleo de alta montaña, también en la misma zona.