Un pueblo de Ávila se lleva un gran premio y mira al mayor bote de la historia de La Primitiva con 107 millones

La administración de Arévalo que ha dado un gran premio con La Primitiva. Fotografía: Loterías y Apuestas del Estado.

En el sorteo de La Primitiva de este lunes, 16 de febrero, no ha habido acertantes de Categoría Especial (6 aciertos y el reintegro) y tampoco de Primera Categoría (6 aciertos) por lo que el fondo destinado a ambas categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo.

Un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial va a poder ganar 107.000.000, 00 euros, siendo este el mayor bote de la historia de La Primitiva, como han informado desde Loterías y Apuestas del Estado.

De Segunda Categoría (5 aciertos y complementario) existen cuatro boletos acertantes. Uno ha sido validado en Bilbao, otro en Córdoba, uno más en Málaga y otro en Castilla y León.

En concreto en la Administración de Loterías número 2 de Arévalo en Ávila. El agraciado o la agraciada se va a llevar 42.524,88 euros.

La combinación ganadora ha sido la formada por los números: 44-24-25-28-03-47. El complementario ha sido el 32 y el reintegro el 9. El Joker ha ido a parar al 7203837.