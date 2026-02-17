Un pueblo de Ávila se lleva un gran premio y mira al mayor bote de la historia de La Primitiva con 107 millones
La conocida localidad abulense salta de alegría con miles de euros.
En el sorteo de La Primitiva de este lunes, 16 de febrero, no ha habido acertantes de Categoría Especial (6 aciertos y el reintegro) y tampoco de Primera Categoría (6 aciertos) por lo que el fondo destinado a ambas categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo.
Un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial va a poder ganar 107.000.000, 00 euros, siendo este el mayor bote de la historia de La Primitiva, como han informado desde Loterías y Apuestas del Estado.
De Segunda Categoría (5 aciertos y complementario) existen cuatro boletos acertantes. Uno ha sido validado en Bilbao, otro en Córdoba, uno más en Málaga y otro en Castilla y León.
En concreto en la Administración de Loterías número 2 de Arévalo en Ávila. El agraciado o la agraciada se va a llevar 42.524,88 euros.
La combinación ganadora ha sido la formada por los números: 44-24-25-28-03-47. El complementario ha sido el 32 y el reintegro el 9. El Joker ha ido a parar al 7203837.