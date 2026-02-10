Alcampo abre una nueva tienda en este pueblo de Ávila: 299 m², 5 puestos de trabajo y abierto de lunes a domingo

Alcampo continúa impulsando su red de franquicias con la apertura de un nuevo establecimiento en el municipio de Casavieja (Ávila), situado en la calle Puerto, número 27.

Esta inauguración refuerza la apuesta de la compañía por el comercio de proximidad y por su presencia en entornos rurales y de tamaño medio.

Casavieja es un municipio situado en el sur de la provincia de Ávila, perteneciente a la comarca del Valle del Tiétar o Arenas de San Pedro, y cuenta con 1.362 habitantes, según datos del INE correspondientes a 2025.

La llegada de esta nueva franquicia supone un impulso adicional a la oferta comercial del municipio y a su dinamización económica.

La nueva tienda cuenta con una sala de ventas de 299 metros cuadrados, un surtido cercano a las 2.000 referencias y un mostrador de charcutería, ofreciendo a los clientes una amplia variedad de productos para la compra diaria.

El establecimiento dispone además de un equipo humano formado por cinco personas, contribuyendo así al empleo local.

La tienda de Alcampo en Casavieja

El horario de apertura será de lunes a sábado de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30, y domingos y festivos de 9:30 a 14:30, con el objetivo de integrarse plenamente en la vida del municipio y dar respuesta a las necesidades de sus vecinos, ofreciendo una cómoda y satisfactoria experiencia de compra.

Con esta inauguración, Alcampo suma ya dos franquicias en Castilla y León, una comunidad considerada clave dentro de su estrategia de crecimiento en franquicia.

Este modelo, que la compañía desarrolla desde 2010, responde a la creciente demanda de los consumidores por tiendas más pequeñas, accesibles y adaptadas a la compra de proximidad.