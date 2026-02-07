Muere el conductor de una quitanieves tras salirse de la carretera y caer por una ladera unos 20 metros en Ávila

El conductor de una quitanieves ha muerto este sábado después de salirse de la carretera cuando se encontraba circulando por la N-502, en el Puerto el Pico, en Villarejo del Valle (Ávila).

Según ha informado la sala de operaciones del 112 de Castilla y León, a las 16:10 horas se ha recibido una llamada alertando de que la máquina había sufrido una caída en el kilómetro 56 de la citada carretera de unos 20 metros por una ladera y el conductor, un hombre de unos 40 años, estaba atrapado en el interior.

El aviso se ha trasladado al Centro Coordinador de Emergencias de la Junta, que ha movilizado al grupo de rescate y a las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de Mombeltrán y Cuevas del Valle.

También se han desplazado la Guardia Civil de Tráfico y la unidad del Centro Operativo de Servicios (COS), los Bomberos de Ávila y el servicio de emergencias de Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

Finalmente, el grupo de rescate de la Junta no ha podido acceder a la zona por mala meteorología. Los servicios de emergencia, por otro lado, han confirmado en el lugar el fallecimiento del conductor.