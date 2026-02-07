Muere el conductor de una quitanieves tras salirse de la carretera y caer por una ladera unos 20 metros en Ávila
Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por salvar al operario.
Más sucesos: Detenido en Ávila el padrastro de una niña por malos tratos denunciados por el colegio
El conductor de una quitanieves ha muerto este sábado después de salirse de la carretera cuando se encontraba circulando por la N-502, en el Puerto el Pico, en Villarejo del Valle (Ávila).
Según ha informado la sala de operaciones del 112 de Castilla y León, a las 16:10 horas se ha recibido una llamada alertando de que la máquina había sufrido una caída en el kilómetro 56 de la citada carretera de unos 20 metros por una ladera y el conductor, un hombre de unos 40 años, estaba atrapado en el interior.
El aviso se ha trasladado al Centro Coordinador de Emergencias de la Junta, que ha movilizado al grupo de rescate y a las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de Mombeltrán y Cuevas del Valle.
También se han desplazado la Guardia Civil de Tráfico y la unidad del Centro Operativo de Servicios (COS), los Bomberos de Ávila y el servicio de emergencias de Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.
Finalmente, el grupo de rescate de la Junta no ha podido acceder a la zona por mala meteorología. Los servicios de emergencia, por otro lado, han confirmado en el lugar el fallecimiento del conductor.