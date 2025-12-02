Horas de angustia con final feliz: localizada una joven de 21 años desaparecida en Ávila tras una discusión familiar

En la mañana de este lunes, 1 de diciembre, sobre las 9:30, el centro operativo de la Guardia Civil de Ávila recibió aviso del 11 en el que se informaba de la desaparición de una mujer de 21 años de edad, persona vulnerable y de alto riesgo, como indica la Benemérita, que había abandonado su domicilio en una localidad de la provincia de Ávila a las 7:00 tras una leve discusión familiar, sin regresar al mismo.

De manera inmediata, la Guardia Civil activó un dispositivo de búsqueda compuesto por efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña acompañados por un can especializado en búsqueda de personas y cuatro patrullas de Seguridad Ciudadana. El Equipo Roca y el de Personas de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial también se sumó al operativo.

Las labores de búsqueda se centraron en las inmediaciones del domicilio y en el núcleo urbano de la localidad.

Paralelamente, la Central Operativa de Servicios coordinó la comunicación con centros y asociaciones dedicadas a la atención de personas con discapacidad, así como con la Policía Nacional y la Policía Local de Ávila, con el fin de ampliar el radio de búsqueda y colaboración.

Finalmente, la joven fue localizada a las 12:48 horas de forma simultánea por especialistas del Equipo de Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, con la colaboración de una Asociación que proporciona apoyo a familias con hijos/as con discapacidad en la calle San Segundo de la capital abulense, en perfecto estado de salud.

La desaparecida había tomado un tren desde su localidad de residencia hasta Ávila.

Tras ser localizada, la Guardia Civil procedió a su traslado al domicilio familiar sobre las 13:15 horas.