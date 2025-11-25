Un autobús con 15 menores se sale de la carretera en Ávila: el conductor se sentía indispuesto

Un autobús de transporte escolar ha sufrido esta tarde del martes una salida de vía en el kilómetro 1 de la AV-925, en el término municipal de Arenas de San Pedro.

El incidente se produjo pasadas las 15:00 horas, cuando el conductor del vehículo comenzó a sentirse indispuesto durante el trayecto, según ha indicado una llamada al Centro Coordinador de Emergencias 112 de Castilla y León.

La monitora responsable informó de que en el vehículo viajaban unos 15 menores que se encuentran ilesos. El 112 dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Ávila y a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que movilizó una Unidad Medicalizada de Emergencias y una ambulancia de soporte vital básico.

Los servicios sanitarios atendieron en el lugar al conductor, un hombre de 51 años, que fue trasladado posteriormente en ambulancia al Hospital de Talavera de la Reina. Además, el resto de pasajeros resultaron ilesos.