La Adrada reconduce un proyecto fallido y apuesta por un campo de fútbol ecosostenible

El Ayuntamiento de La Adrada ha transformado una actuación heredada del anterior equipo de gobierno, considerada inviable y rechazada técnica, ambiental y socialmente, en un nuevo proyecto alineado con las demandas reales del municipio: la renovación ecosostenible del campo de fútbol municipal de La Cotá, concebido como infraestructura clave para potenciar el turismo deportivo, la cohesión social y el ocio saludable.

La decisión se tomó tras constatar que la propuesta inicial —la construcción de una pasarela de madera para facilitar el acceso turístico al entorno del Pino Aprisquillo, en plena Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)— carecía de informes favorables, suponía un impacto innecesario en un espacio natural protegido y generó un amplio rechazo vecinal. La Junta de Castilla y León informó desfavorablemente el proyecto por considerar que ponía en riesgo un enclave ecológico sensible y especies en época de anidación.

La alcaldesa, María del Pilar Martínez Saguar, ha sido categórica: “Heredamos una actuación mal planteada, sin apoyo social ni la viabilidad mínima exigible para una actuación financiada con fondos públicos. No había informes favorables, ni consenso, y no existía una justificación sólida para intervenir en un espacio natural tan sensible, en el cual se encuentra uno de nuestros bienes más preciados, el Pino Aprisquillo.”

Reorientar para no perder la financiación

En lugar de renunciar a los fondos europeos del subproyecto ‘Eco Movilidad para un turismo sostenible 360-365 en el Valle Alto del Tiétar’, el actual equipo de gobierno trabajó durante meses para rediseñar la actuación. El 12 de septiembre de 2025 presentó una modificación que fue aprobada el 2 de octubre por la Comisión de Seguimiento Bilateral del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, lo que permitió mantener la financiación procedente de los fondos Next Generation EU y reconducir el proyecto hacia una inversión útil y sostenible.

El resultado: un campo de fútbol ecosostenible que no solo responde a las necesidades deportivas del municipio, sino que se proyecta como nuevo atractivo turístico y espacio para la organización de campus, torneos y actividades de carácter regional. “A finales de esta semana se llevará a cabo el acta de replanteo para comenzar los trabajos, que contarán con fondos europeos y recursos propios del Ayuntamiento”, ha anunciado la alcaldesa.

Infraestructura sostenible y motor económico

El nuevo campo de fútbol incorporará criterios de eficiencia energética, materiales sostenibles, accesibilidad mejorada y adaptación a usos deportivos y recreativos durante todo el año. Desde el área de Turismo señalan que ya se está trabajando con escuelas de fútbol de varias localidades madrileñas para organizar campus deportivos que atraerán visitantes y generarán actividad económica.

Este impulso se integra en un plan por fases para remodelar todo el entorno deportivo de La Cotá, donde ya se ha renovado la pista de fútbol sala y tenis, con césped artificial, vallado perimetral y mejora de la accesibilidad. El campo también se reubicará unos metros para facilitar la futura construcción de un polideportivo, cuyo anteproyecto fue remitido en 2024 a la Diputación de Ávila y a la Junta de Castilla y León.

“Una oportunidad real para La Adrada”

Martínez Saguar subraya el cambio de enfoque: “Hemos pasado de una actuación fallida, sin fundamento y con informes negativos, a un proyecto sólido, útil y beneficioso para La Adrada. Esto demuestra que una gestión responsable y seria es capaz de transformar problemas heredados en oportunidades reales para nuestros vecinos.”

La alcaldesa también destaca el componente social y comunitario del proyecto: “Las infraestructuras que los vecinos de La Adrada y los visitantes de nuestro municipio merecen”.

La Adrada aspira ahora a convertirse en un referente provincial en turismo deportivo y gestión sostenible de espacios públicos. Una apuesta por la juventud, la calidad de vida y la reactivación económica desde el deporte como herramienta de desarrollo local.