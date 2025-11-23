Agresión con arma blanca en Ávila: dos hombres trasladados al hospital con heridas en un pie y una mano

Dos hombres de 42 y 44 años resultaron heridos este sábado en un pie y una mano, respectivamente, tras una agresión a las 14.30 horas a la altura del número 6 de la calle Luis Mazzantini, en Ávila capital.

La Policía Local de Ávila, el Cuerpo Nacional de Policía y Emergencias Sanitarias se desplazaron hasta el lugar y allí los sanitarios atendieron primero a uno de los heridos y posteriormente se solicita otra ambulancia para prestar asistencia al segundo herido por lesiones en una mano.

Tras atender a los dos hombres, fueron trasladados al Complejo Asistencial de Ávila.