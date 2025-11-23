Agresión con arma blanca en Ávila: dos hombres trasladados al hospital con heridas en un pie y una mano
El suceso tuvo lugar este sábado a las 14.30 horas en la calle Luis Mazzantini, en Ávila capital.
Más información: Ingresado con cortes en la cara tras una agresión con arma blanca en el Paseo de Zorrilla
Dos hombres de 42 y 44 años resultaron heridos este sábado en un pie y una mano, respectivamente, tras una agresión a las 14.30 horas a la altura del número 6 de la calle Luis Mazzantini, en Ávila capital.
La Policía Local de Ávila, el Cuerpo Nacional de Policía y Emergencias Sanitarias se desplazaron hasta el lugar y allí los sanitarios atendieron primero a uno de los heridos y posteriormente se solicita otra ambulancia para prestar asistencia al segundo herido por lesiones en una mano.
Tras atender a los dos hombres, fueron trasladados al Complejo Asistencial de Ávila.