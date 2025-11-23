Ambulancia 112 Sacyl

Ambulancia 112 Sacyl

Ávila

Agresión con arma blanca en Ávila: dos hombres trasladados al hospital con heridas en un pie y una mano

El suceso tuvo lugar este sábado a las 14.30 horas en la calle Luis Mazzantini, en Ávila capital.

Más informaciónIngresado con cortes en la cara tras una agresión con arma blanca en el Paseo de Zorrilla

Publicada

Dos hombres de 42 y 44 años resultaron heridos este sábado en un pie y una mano, respectivamente, tras una agresión a las 14.30 horas a la altura del número 6 de la calle Luis Mazzantini, en Ávila capital.

La Policía Local de Ávila, el Cuerpo Nacional de Policía y Emergencias Sanitarias se desplazaron hasta el lugar y allí los sanitarios atendieron primero a uno de los heridos y posteriormente se solicita otra ambulancia para prestar asistencia al segundo herido por lesiones en una mano.

Tras atender a los dos hombres, fueron trasladados al Complejo Asistencial de Ávila.