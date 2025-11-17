Xia, la perra protagonista del rescate en Riofrío: encuentra al desaparecido de 77 años tras más de ocho horas sin noticias

La Guardia Civil localiza con vida a un hombre de 77 años desaparecido en la localidad de Riofrío (Ávila)

La Guardia Civil localizó con vida, durante la noche del pasado sábado 16 de noviembre, a un hombre de 77 años que había desaparecido horas antes en la localidad abulense de Riofrío. Y se hizo gracias a la intervención de Xia.

El anciano, que padece problemas de salud, había salido de su domicilio alrededor de las 12:00 del mediodía sin regresar, lo que llevó a sus familiares a alertar a las autoridades.

A las 16:30 horas, la Central Operativa de Servicios (COS) activó de inmediato un amplio dispositivo de búsqueda, en el que participaron siete patrullas de Seguridad Ciudadana, efectivos del GREIM de Barco de Ávila y Arenas de San Pedro —incluyendo canes especializados en búsqueda de personas—, así como agentes del SEPRONA y personal de la Comandancia Provincial.

El operativo se extendió a lo largo de varias zonas de monte y parajes cercanos al municipio. Tras casi cinco horas de intensa búsqueda y una coordinación constante entre los equipos desplegados, a las 20:45 horas se produjo el hallazgo.

El desaparecido fue localizado en el paraje de Eras Altas, dentro del término municipal de Riofrío.

Según fuentes del operativo, el éxito de la búsqueda se debió en gran parte al trabajo de 'Xia', una perra especialista en localización de personas del GREIM de Arenas de San Pedro, que logró marcar la zona donde finalmente apareció el hombre.

El varón se encontraba consciente y en buen estado general. Fue atendido en el lugar por los servicios de emergencia y posteriormente trasladado al Hospital de Ávila para una valoración médica más detallada.