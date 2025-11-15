La Diputación de Ávila apuesta por un turismo de calidad y sostenible

El diputado de Turismo, Armando García Cuenca, destaca en Intur la apuesta de la Diputación de Ávila por un turismo sostenible, diverso y de calidad.

Gastronomía, patrimonio y naturaleza son los ejes de una oferta que impulsa el desarrollo rural y la colaboración público-privada.

-En la edición de Intur 2025, ¿cuáles son las expectativas de la Diputación de Ávila en la Feria de Valladolid?

-Esperamos desplegar en Intur todo nuestro potencial turístico y exhibir de forma integral la oferta turística de la provincia de Ávila, de forma que los increíbles recursos turísticos de los que disponemos en nuestro territorio sean el reclamo perfecto para incrementar el número de visitas que recibe la provincia. Nuestra apuesta siempre es por un turismo de calidad y sostenible que permita desarrollar una actividad turística respetuosa con el entorno, pero que repercuta positivamente en la economía local.

-Gastronomía, patrimonio cultural e histórico o naturaleza, ¿cuáles son los principales pilares turísticos de la provincia de Ávila?

-Ávila es un territorio diverso que destaca por su gastronomía con productos autóctonos de calidad y reconocimientos nacionales, su amplio patrimonio histórico y cultural, y su riqueza natural con espacios como Gredos o el Valle de Iruelas. Naturaleza, enogastronomía y cultura son los tres pilares que sustentan una oferta turística completa y diferenciada.

-¿En qué consiste la oferta de la Diputación de Ávila sobre la provincia como destino turístico durante Intur?

-En esta edición vamos a presentar diferentes recursos y productos turísticos basados en los tres pilares básicos que hemos mencionado anteriormente, siempre contando con la inestimable colaboración del sector empresarial y el tejido asociativo abulense, ya que ellos son los mejores embajadores en destino. En Intur se harán presentaciones de productos turísticos ya establecidos en la provincia, como rutas de senderismo, ferias sectoriales, actividades turísticas en diferentes municipios… se van a llevar a cabo las presentaciones oficiales de dos asociaciones de turismo que comienzan su andadura en diferentes zonas, se realizarán degustaciones de diferentes productos que forman parte del recetario abulense, contaremos con actuaciones de danza y música popular, puesta en escena de recreaciones históricas… Una oferta muy completa que representará a todo el territorio como un destino único en el que disfrutar de multitud de actividades de toda índole.

-De las Murallas de la ciudad de Ávila a los entornos naturales de un lugar como la Sierra de Gredos, ¿cómo se combinan todos estos destinos turísticos para unir en una oferta completa, diversa y atractiva?

-La combinación de todos estos recursos convierte a Ávila en un destino turístico completo, con múltiples opciones para disfrutar de una experiencia global. En ferias como INTUR buscamos mostrar toda esa oferta y despertar el interés por conocer nuestras comarcas. Desde las cuevas del Águila en Arenas de San Pedro hasta las montañas de Gredos, la meseta morañega, los valles del Tormes y el Corneja o las mascaradas de invierno del Festival Mascarávila, la provincia ofrece una propuesta única e insuperable.

Cuevas del Águila en Arenas de San Pedro

-¿Qué proyectos turísticos impulsa la Diputación de Ávila?

-La Diputación de Ávila ha centrado sus esfuerzos en fortalecer la oferta complementaria del turismo rural, clave en la economía provincial. Entre los proyectos destaca ‘Ávila en Ruta’, con diez recorridos en moto digitalizados que invitan a descubrir toda la provincia. Además, se han señalizado 50 puntos de interés ornitológico con rutas circulares asociadas y se ha iniciado la digitalización de las 32 oficinas de turismo para mejorar la experiencia del visitante. También se han impulsado acciones formativas para profesionalizar el sector.

-¿Cuáles son los objetivos cumplidos en este aspecto en los últimos años?

-Estamos satisfechos con la ejecución y los resultados de los proyectos impulsados, cuyo objetivo era ampliar la oferta turística y beneficiar a todo el territorio, algo que creemos logrado. Las iniciativas de la Diputación han aumentado las visitas y mejorado la calidad de los servicios, generando fidelización y una promoción positiva entre los propios turistas.

-¿Y cuáles los retos que afrontan de cara al futuro?

-Los retos pasan por reforzar una oferta turística sostenible que mejore la calidad de vida local, diferenciarse por la calidad del destino, aumentar la promoción en mercados internacionales para desestacionalizar y avanzar en la transformación digital del turismo rural.

-¿Cómo se puede dinamizar el mundo rural desde el turismo?

Partiendo de la base de que el propio sector turístico ya es un dinamizador del territorio en sí mismo, podemos decir que los destinos eminentemente rurales, como es la provincia de Ávila, encuentran diferentes alternativas para diversificar la economía local a través de actividades como el ecoturismo, el agroturismo, el turismo activo de aventura y el turismo cultural y gastronómico. Estas iniciativas generan empleo, fomentan el comercio de productos locales, promueven la preservación del patrimonio cultural y natural y revitalizan la población local al crear oportunidades de desarrollo en el propio territorio.

-El turismo gastronómico está completamente en auge, ¿de qué manera se puede conjugar con el patrimonio natural, cultural e histórico?

-Desde luego se trata de tres sectores que se complementan perfectamente y se enriquecen entre sí, por ello, desde la Diputación de Ávila nos esforzamos por ofrecer a los visitantes una experiencia turística integral que contenga actividades relacionadas con la eno-gastronomía, con el patrimonio cultural e histórico del territorio y con el disfrute de la naturaleza de la provincia. De modo que, la experiencia se potencie con la conjunción de actividades provenientes de los tres pilares fundamentales de la oferta turística de la provincia de Ávila.

La carne de Ávila, alimento por excelencia de la provincia

-La sostenibilidad es la gran meta, ¿de qué manera se impulsa un turismo que respete este objetivo?

-Siempre hemos apostado por un turismo sostenible y respetuoso con el entorno, pero no es sencillo encontrar el equilibrio entre la capacidad de carga turística de una zona y el desarrollo de actividades turísticas que dinamicen el territorio. Es por ello que trabajamos codo con codo con el tejido empresarial y asociativo de todas las comarcas de la provincia, así como, con otros agentes públicos que influyen en la actividad turística de cada zona, para apoyar iniciativas y prácticas sostenibles, promoviendo actividades que contribuyan a la desestacionalización de la oferta turística con el fin de que se redistribuyan los flujos de turistas en periodos menos masificados.

También llevamos a cabo campañas de información y concienciación tanto para turistas como para la población local, pero somos conscientes de que queda un largo camino por recorrer en este sentido.

-¿Qué papel juega la participación social en la oferta turística de la provincia de Ávila?

-La participación social es fundamental en la oferta turística porque empodera a la comunidad local y su contribución e implicación aseguran que el turismo beneficie a los residentes, además de perseverar en la identidad del territorio. Desde la Diputación fomentamos que la comunidad participe en la promoción y divulgación de la oferta turística del territorio porque confiamos en que esto fortalece el compromiso de los habitantes con el destino, en este caso con la provincia de Ávila, lo que dota de identidad a nuestro territorio.

-¿De qué manera trabajáis en la Diputación de Ávila para enriquecer la oferta a través de la colaboración público-privada?

-La colaboración con el tejido empresarial y asociativo es esencial. Desde la Diputación trabajamos coordinados con ellos, apoyando sus iniciativas mediante convenios, ayudas y subvenciones. También respaldamos proyectos supramunicipales y les ofrecemos plataformas de promoción como ferias, medios y redes sociales oficiales.