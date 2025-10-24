La increíble ruta de senderismo de Castilla y León entre gargantas y bosques dorados: "20 kilómetros de belleza"

Una preciosa estampa de una de las rutas de la Sierra de Gredos Ayuntamiento de Piedralaves

Castilla y León puede presumir de contar con unos paisajes espectaculares. No importa la época del año pero lo cierto es que la bienvenida del otoño siempre genera un entorno aún más bello en la Comunidad.

Algunas rutas son verdaderos tesoros que recorrer. Robles, fresnos, nogales y castaños son los protagonistas en la Sierra de Gredos, donde se entrelazan con águilas reales y buitres leonados y negros.

El paisaje no puede ser más fascinante si tenemos en cuenta que el camino transcurre entre gargantas y "miradores de ensueño". Un cóctel perfecto que ha enamorado a National Geographic.

En la cara norte del Macizo Oriental de Gredos se ubica Navaluenga, un enclave de impresionante riqueza rodeado de extensos robledales y arroyos de montaña que en otoño tiñen sus paisajes de los famosos colores ocres que todos buscan cuando llega esta estación.

Se crea una atmósfera mágica que es única. Lo que hace que miles de personas acudan cada año a esta zona castellana y leonesa para recorrerla, fotografiar este impresionante paisaje y pasar un precioso día en familia, con amigos o en solitario.

El puente romano del siglo XVI que conecta las orillas sobre el río Alberche Shutterstock

En la zona sur de la provincia de Ávila, el río Alberche forma unas piscinas naturales que son el lugar perfecto para el verano. Además, la estampa no puede ser más idílica porque sobre ellas pasa el antiguo puente románico del siglo XVI.

Sin embargo, no solo es un gran atractivo durante la época veraniega, sino que se extiende también en otoño con una de sus rutas de senderismo más famosa, lo que supone una inmersión a la Sierra del Valle.

Una preciosa ruta

La ruta circular de las gargantas de Muñogrande y Lanchamala es un recorrido de extraordinaria belleza dorada. Cuenta con 20 kilómetros de camino y un desnivel positivo de casi 1.400 metros, y está considerada una "joya de senderismo local".

El itinerario coincide con la ruta conocida como 'Pasada del Horco' y comienza en el puente viejo camino de Piedralaves. La pista se convierte en un magnífico sendero que llega a un cruce donde hay que escoger "en qué sentido se quiere hacer la ruta".

Casi todo el mundo escoge el desvío que se adentra en la Garganta de Muñogrande, el más habitual. El ascenso por esta garganta sumerge el paisaje otoñal entre robles, helechos, castaños y arroyos.

En la bifurcación es posible elegir si ir hasta la Pasada del Horco o subir por el Puerto de Piedralaves. El descenso se puede realizar de forma circular.

El Camino de Piedralaves es un sendero histórico que conectaba el Valle del Alberche con el del Tiétar y comparte una parte del trazado con la Ruta de las Gargantas. También la Garganta de las Cigüeñuelas es una ruta circular corta y asequible que remonta el arroyo de Muñogrande entre una ribera frondosa de robles y enebros.

Ruta de la angostura en pleno otoño Ayuntamiento de Piedralaves

En esta zona también se encuentra el pantano del Burguillo, que se forma con las aguas del Río Alberche. Un lugar que ocupa los términos municipales de El Tiemblo, El Barraco y Navaluenga.

En otoño, el nivel del agua sube. Se encuentra ubicado entre montañas, siendo la vista de la Sierra de Gredos la más espectacular. La mejor forma para poder llegar es por la carretera de Navaluenga hacia El Tiemblo.

El embalse del Burguillo es el más antiguo de España, fue inaugurado en 1913, y es el más grande de toda la provincia de Ávila.

Un lugar idílico. Además, cabe destacar que Navaluenga cuenta con la certificación de Destino Turístico Starlight. Por tanto, lugares como el Mirador de Estrellas se ha convertido en un espacio idílico para contemplar esta maravilla de la naturaleza y unos cielos que no se pueden ver en otros lugares del país.

Ruta de la angostura

La Sierra de Gredos es increíble y son muchas las rutas que se pueden realizar. En la citada anteriormente, se puede llegar a Piedralaves, donde es posible realizar la ruta de la angostura.

Durante el recorrido, se puede conocer un bosque de castaños y robledal de excepcional belleza. Al ser un recorrido de medio nivel de dificultad y duración, es recomendable llevar calzado adecuado.

Los primeros kilómetros son de subida y transcurren por antiguos arrastraderos de pinos hasta alcanzar la pista que lleva a El Riscazo para retomar las trazas del sendero.

Algunas de las paradas imprescindible son El Roble de los Manaderos, que tiene más de 400 años de existencia. Así como los Pinos Cascalbos, que se les reconoce por su "rectitud, diámetro, altura y fuste de color gris blanquecino".

Además del castañar de La Angostura, que se puede disfrutar en cualquier época del año aunque el otoño siempre es el mejor momento por su variedad de colores.